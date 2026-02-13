La Posada del Potro de Córdoba acoge desde el domingo una nueva edición del ciclo Matinales Flamencas

Archivo - El Centro Flamenco Fosforito, ubicado en la Posada del Potro de Córdoba. - EUROPA PRESS/ARCHIVO

CÓRDOBA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Flamenco Fosforito, ubicado en la Posada del Potro de Córdoba, acoge los próximos cuatro domingos una nueva edición del ciclo Matinales Flamencas, organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento. La programación arranca el domingo, 15 de febrero, con un recital que cuenta con Lucía Moreno, al cante, y Luis Morillo, a la guitarra, así como Dani Ordóñez y José Santiago, a las palmas.

Según ha informado el Consistorio, el domingo 22 de febrero será el turno de Marina Reyes, al cante, y Antonio Israel Castro, a la guitarra. El 1 de marzo se subirá a las tablas de la Posada del Potro Álvaro Párraga, acompañado por los acordes de Javi Santiago. Ya el 8 de marzo finaliza el ciclo con el cante de Cristina Pedrosa y la guitarra de Juani Marín.

Todos los espectáculos se celebran a partir de las 12,00 horas y la entrada es libre hasta completar aforo. La entrega de tickets se hará 90 minutos antes del comienzo de los conciertos.

En concreto, Lucía Moreno es una joven cantaora de 19 años, natural de La Rambla (Córdoba). Su afición al cante flamenco, surge de manera natural en casa, pues su abuela era una gran cantaora aficionada, con grandes premios en su haber. Su primera toma de contacto con el flamenco fue particularmente con el baile, pero las reuniones de familia, el festival de verano de su pueblo y aficionados de su peña, hicieron despertar interés por el cante.

Subir al escenario de una manera espontánea tras la invitación de un cantaor de la peña flamenca del pueblo, le hizo replantearse una formación para acercarse más profundamente al cante flamenco. Primero con el guitarrista Manuel Sánchez (Arroyito Hijo) de San Sebastián de los Ballesteros (Córdoba), donde aprendió diversos estilos. Posteriormente con el cantaor Miguel del Pino (Córdoba), donde se siguió formando y completando sus experiencias.

Actualmente cursa 1° de Cante Flamenco en el Conservatorio Superior de Música 'Rafael Orozco' de Córdoba. Fue finalista del Concurso de Jóvenes Flamencos que lleva a cabo la Diputación de Córdoba.

Mientras, a Marina Reyes, joven cantaora gitana de 18 años, su afición al cante y al mundo del flamenco le viene dada desde su nacimiento, porque nació en una casa flamenca, siendo hija de unos de los mejores productores y compositores de temas flamencos de Córdoba, 'El Pollo'. Su formación ha sido guiada por el gran maestro del cante cordobés Manuel Moreno Maya 'El Pele' y con el ganador del Premio Nacional de Córdoba, Rafa del Calli.

El año pasado se alzó con el premio de los jóvenes flamencos que organiza la Diputación. Actualmente, trabaja en varios tablaos de la ciudad califal y está iniciándose en el cante para el baile.

Por su parte, Álvaro Párraga Mudarra, nació en Baena, el día 30 de julio de 1993. Se inició en el flamenco a la edad de 13 años de palmero en una academia de baile y de ahí, salió cantando ya a bailaores y bailaoras de los municipios conlidantes como Raquel Poyato, Belén Ariza, María del Mar Luna, María Morales. Su afición le viene dada de familia, siendo su hermano mayor Manuel Párraga un buen cantaor.

Actualmente se está centrando en el cante, compartiendo cartel y escenarios con diferentes figuras del cante como Antonio Reyes, El Polaco, El Cabrero, Diego Clavel, Julián Estrada, Israel Fernández, además de realizar varios recitales en diferentes peñas de Andalucía.

Y Cristina Pedrosa nació en 1997 en San Sebastián de los Ballesteros, Córdoba. Desde muy temprana edad se inició en el mundo del cante flamenco, impartiendo clases con diferentes maestros del flamenco como José de la Tomasa, Esperanza Fernández, Antonio el Califa , entre otros. Ha recibido reconocimiento a su dedicación y potencial, siendo becada por la Fundación Cristina Hereen para comenzar sus estudios en este centro durante dos años de formación completa (2020-2023).

Ha obtenido diferentes premios durante su carrera artística como primer premio en el Concurso Provincial de Jóvenes Flamencos de la Diputación, segundo premio en el Concurso de Cante en Carmona (Sevilla). En el año 2022 entró a formar parte de la Compañía de María Pagés, donde ha representado diferentes espectáculos como 'De sheherezade', 'Paraíso de los Negros' y 'Una Oda al Tiempo'. Ha realizado giras nacionales e internacionales como las de Brasil, Colombia, México, Londres, Dubai y Marruecos.

Actúa como cantaora solista con diferentes entidades como la Federación de Peñas Flamencas, Asociación de Artistas de Córdoba, acompañada por guitarristas como Juani Marín, Alberto de Lucena e Isaac Muñoz. Actualmente compagina su vida artística con la formación en el Conservatorio Superior de Córdoba Rafael Orozco, cursando 1º de carrera.