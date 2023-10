Del Pozo destaca el inicio a partir de esta semana de las extraescolares y PSOE-A le pide "no engañar a las familias"

SEVILLA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha asegurado en el Parlamento que las actividades extraescolares de los centros docentes andaluces comenzarán en esta semana, mientras que la diputada socialista Susana Rivas le ha pedido que "no engañe más a las familias" y le ha afeado el "desprecio y la falta de comunicación" hacia estas y el centenar de empresas del sector.

Así, en respuesta a una pregunta formulada en el Pleno por la diputada socialista, la consejera ha lamentado "el retraso y los inconvenientes" que supone para las familias el no disponer de esta actividad desde el día 2 de octubre "tan necesaria para la conciliación de la vida laboral y familiar", toda vez que ha explicado paso a paso el procedimiento para la puesta en marcha de las actividades extraescolares, que "1.087 centros ya pueden empezar, mientras que la semana que viene se notificará a los demás".

De este modo, ha informado de que la última licitación para actividades extraescolares fue en el año 2018 y, desde esa fecha, esta es la primera tramitación de las actividades extraescolares por Acuerdo Marco en Giro. "Una licitación que empezó a prepararse en el mes de enero y que posibilitará las actividades extraescolares para dos años con posibilidad de prórroga otros dos".

La consejera ha expuesto que el proceso se ha ralentizado por dos cuestiones: por un lado, la nueva obligación de tramitar todo el acuerdo marco a través de la plataforma Giro, para un mayor control y transparencia del uso del dinero público y, en segundo lugar, la impugnación del procedimiento por parte de alguna de las empresas que no han sido adjudicadas, una cuestión que entra dentro de lo posible en el procedimiento administrativo.

En este sentido, Del Pozo ha asegurado que "no ha habido ninguna falta de planificación" porque "estamos trabajando en ello desde enero" y ha informado de que, ya se han firmado los contratos con las 104 empresas adjudicatarias del acuerdo marco, el lunes se publicaron en el Boletín Oficial de la UE y, desde el lunes se están formalizando los 1.800 contratos basados para que esta misma semana las actividades extraescolares se vayan poniendo en marcha progresivamente en los centros educativos.

Por último, ha indicado que este curso un total de 1.667 centros educativos ofertan actividades extraescolares, con 90.800 usuarios. El 50% de ellos están bonificados al 100% y el 44% tiene alguna bonificación.

Por su parte, Susana Rivas ha afirmado que al "caos" del inicio del curso escolar 2023-2024 "se suma también 90.800 alumnos que se han quedado sin actividades extraescolares, miles de familias andaluzas indignadas sin poder conciliar, 1.667 colegios públicos afectados y más de 7.000 puestos de trabajo que ahora mismo tienen en la picota".

"Y lo peor es que a día de hoy las familias que siguen esperando poder conciliar con los servicios de las actividades extraescolares, como viene sucediendo cada mes de octubre desde hace 21 años, y no han obtenido ninguna respuesta por parte de la consejería ni por parte del gobierno del señor Moreno Bonilla", ha lamentado Rivas, quien ha criticado que "se hayan cargado el plan de apoyo a las familias".

Pero, ha añadido, "este desprecio y esta falta de comunicación lo han padecido también el centenar de empresas del sector que desde el primer día de septiembre le están solicitando una reunión para dar una solución a este problema que veían venir desde mayo y que, además, les han advertido en multitud de ocasiones". Sin embargo, a pesar de ello, "ni las empresas ni las familias andaluzas han recibido respuesta alguna por parte de la consejería ni del gobierno".

"No vuelva a insultar la inteligencia de los andaluces y las andaluzas repitiendo que las actividades extraescolares comenzarán pasado mañana porque esto, además de ser una barbaridad, es mentira, y lo único que demuestra es que ustedes no tienen ni idea de cómo funciona la Administración andaluza", ha afirmado la diputada socialista, quien ha pedido a Del Pozo que "no engañe más a las familias".