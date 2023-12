Andalucía ve "decepcionante" la Sectorial de Educación tras el rechazo a posponer la cotización de alumnos en prácticas

SEVILLA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y FP, Patricia del Pozo, ha calificado de "profundamente decepcionante" la Conferencia Sectorial de Educación celebrada este miércoles en Madrid, en la que "14 comunidades autónomas pedimos una prórroga de la entrada en vigor de la cotización en la Seguridad Social de los alumnos en prácticas, pero tras más de cuatro horas de reunión se decidió que no se daba ninguna prórroga" y que esta medida "entrará en vigor el 1 de enero".

Así lo ha indicado a preguntas de los periodistas en Sevilla, donde ha tachado de "profundamente decepcionante para todas las comunidades autónomas" la tarde de este miércoles, "fundamentalmente para 14", toda vez que ha añadido que fue una tarde en la que "se produjo una falta de respeto importante y donde las conclusiones de después de casi cuatro horas de reunión fueron francamente decepcionantes".

De este modo, ha añadido que en Conferencia Sectorial, que duró

hasta más allá de las 21,00 horas, "había sobre la mesa temas importantísimos para el futuro de nuestro país", siendo uno de ellos la cotización en la Seguridad Social de los alumnos en prácticas, una cotización que "va a entrar en vigor el 1 de enero para todos nuestros alumnos y alumnas para las prácticas curriculares, necesarias para titular de nuestros estudiantes".

"Ese era uno de los temas importantísimos que teníamos ayer encima de la mesa", ha insistido Del Pozo, para añadir que la mayoría de las comunidades autónomas "habíamos pedido esa reunión urgente en el Ministerio, habida cuenta de lo que supone para un sistema de FP cuya normativa está naciendo, ya que todavía no tenemos ni siquiera los reglamentos, y las comunidades no hemos podido adaptarnos aún a la normativa nacional porque falta el catálogo de titulaciones y un montón de instrumentos que no se han desarrollado incumpliendo el calendario normativo".

Y, continúa, "cuando estamos todos haciendo un esfuerzo tremendo, intentando pasar toda la FP a dual, adaptándonos a la ley, cuando estamos reclamando la colaboración de los empresarios, cuando estamos trabajando a tope para conseguir todo esto, quieren mantener una medida que tal y como está concebida en estos momentos es absolutamente lesiva para el crecimiento de nuestro sistema formativo de prácticas".

Por tanto, "pedimos, 14 comunidades autónomas, una prórroga de esa medida que entra en vigor el 1 de enero, hasta tanto en cuanto se establezca el procedimiento ante la Seguridad Social". Sin embargo, y tras más de cuatro horas de reunión, "se decidió que no se daba ninguna prórroga, que se quedaba como estaba y que esto entraba en vigor el 1 de enero".

EL USO DE MÓVILES EN LAS AULAS "NO ESTABA EN EL ORDEN DEL DÍA"

"Esto es lo que teníamos que hablar todas las comunidades en el día de ayer, pero, al poco de empezar la reunión, la ministra salió de donde estábamos todos los consejeros, perdiéndose algunas de las intervenciones, para anunciar lo de los móviles en los centros educativos", una media que "es un clamor social y es exactamente lo que hemos hecho en Andalucía y lo que se está haciendo en casi todas las comunidades".

"Lo que no me parece normal es que salga la ministra en la mitad de una Conferencia Sectorial para hablar de un tema que no está en el orden del día y que estemos allí más de cuatro horas para, al final, no llegar a ningún acuerdo en el tema principal", ha lamentado la titular de Educación, quien ha añadido que "es un irresponsabilidad". Además, "me parece que es increíble cuando hace quince días, precisamente en el tema de los móviles, estaba diciendo que no era conveniente, que no se podían poner puertas al campo".