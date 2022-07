PP acusa al gobierno local de Granada de entregar los presupuestos a la "izquierda radical" para "anotarse el tanto"

GRANADA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Granada ha censurado este jueves el "sectarismo" del PSOE en el equipo de gobierno tras "ignorar" al resto de formaciones con representación en el consistorio y pactar con "la izquierda radical" de Unidas Podemos (UP) los presupuestos municipales de 2022, "a pesar de que no estarán disponibles hasta octubre como pronto, y anotarse el tanto, más allá de pensar en los auténticos intereses de los granadinos, azotados por la crisis y la inflación".

Así lo han manifestado el coordinador y el portavoz del grupo municipal del PP, Luis González y César Díaz, respectivamente, quienes han tachado de "cacicada" el acuerdo entre PSOE y UP, y se han preguntado cómo el alcalde, Francisco Cuenca (PSOE), pretende que los 'populares' apoyen unas cuentas "de las que no se ha compartido ni un solo documento y de las que no saben nada, salvo lo que llega por la prensa, que no es ni tan siquiera un borrador de los presupuestos, sino que se trata del acuerdo que firman PSOE y UP para sacar adelante el proyecto".

"Y lo poco que nos llega --ha agregado Díaz --cuenta con puntos que, a todas luces, nos parecen lejos de lo que los granadinos necesitan en estos instantes, rozando en algunos casos inversiones irrisorias en capítulos fuera de lugar".

Por su parte, González ha dudado de que "estemos ante unos presupuestos acordes con la realidad española y que debieran de pensar en los tiempos que vienen y en los factores macroeconómicos que van a afectar a la mayoría de las familias granadinas, como son los indicadores negativos que vienen impuestos por la crisis y la inflación de más de un 10 por ciento que atraviesa el país y desangra a Granada".

Ha censurado además que se hable de los primeros "presupuestos expansivos" desde 2015 cuando a partir de ese año, y a salvedad del 2018, "todos los presupuestos han crecido".

Pese a todo, ha mostrado su preocupación ante el hecho de que "un presupuesto expansivo es un presupuesto con mayores impuestos, porque, para la izquierda, expansivo y más impuestos son sinónimos", ha dicho, recalcando que sobre este capítulo "no se hace ninguna referencia en este acuerdo".