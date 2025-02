PP-A acusa a la oposición de izquierda de querer "incendiar" cuando "los años de corrupción" quedaron atrás en Andalucía

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín, ha afeado este miércoles que por parte de grupos de oposición de izquierda se quiera "incendiar" la actualidad política de Andalucía cuando "los años de corrupción" en esta comunidad autónoma "pasaron" hace ya "mucho tiempo", en alusión a la anterior etapa de administración socialista.

Así lo ha venido a manifestar el portavoz 'popular' en una rueda de prensa en el Parlamento, y en respuesta a preguntas de los periodistas sobre denuncias sobre supuesta corrupción que salpicaría al Gobierno del PP-A de Juanma Moreno que han expuesto en otras comparecencias previas en la Cámara andaluza diputados de los grupos Socialista y Por Andalucía.

En concreto, la portavoz adjunta del PSOE-A en el Parlamento María Márquez ha aludido en una rueda de prensa al caso de presuntas irregularidades en contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) denunciadas por los diputados socialistas en el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, mientras que los diputados de Por Andalucía Esperanza Gómez y José Manuel Jurado han relatado que la Oficina Andaluza Antifraude ha emitido una resolución que "confirma irregularidades" en la adjudicación de un contrato menor a Caminos de Andalucía S.L., empresa vinculada al cantante José Manuel Soto, por parte del Gobierno andaluz.

Además, María Márquez ha aludido a una información del diario 'El País' que atribuye a la viceconsejera de Hacienda del Gobierno andaluz, Amelia Martínez, unas declaraciones "diciendo que lo que hace falta en la Intervención General de la Junta de Andalucía es mano dura que meta en cintura a los interventores".

Toni Martín ha replicado que la viceconsejera "niega haber dicho eso", y ha acusado a los socialistas de querer "incendiar" al pedir "la dimisión o el cese" de la viceconsejera por unas declaraciones que ella "está negando" haber pronunciado.

Por otro lado, el representante del PP-A ha señalado que le "ha sorprendido mucho" escuchar las quejas que de forma "tan airada" han trasladado los citados diputados de Por Andalucía que han comparecido en rueda de prensa porque "no se les permitía reproducir los documentos del expediente" vinculado al proyecto 'Senderos del Rocío', impulsado por la fundación Destino Rocío presidida por José Manuel Soto.

Toni Martín ha respondido a los representantes de Por Andalucía que "no se pueden reproducir los documentos" de un expediente, ni en el Parlamento andaluz "ni en ningún sitio, ni aquí ahora, ni aquí antes, ni en, por ejemplo, un ayuntamiento" de la comunidad autónoma.

En esa línea, ha expuesto que se "puede consultar un expediente", pero a la persona que lo haga "no le dan fotocopias de un expediente ni les puede hacer foto", algo que los parlamentarios de Por Andalucía "saben perfectamente", según ha remarcado el portavoz del Grupo Popular, que ha subrayado al respecto que por parte del PP-A llevan "muchísimos años persiguiendo la corrupción" en Andalucía, vinculada a casos como el de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, Invercaria o la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), y sabe que "cuando se investigaba el asunto podías consultar el expediente, pero no podías reproducirlo ni llevártelo".

Además, Toni Martín ha señalado que en los expedientes que querían reproducir los diputados de Por Andalucía "hay nombres de muchas personas y de entidades", por lo que cree que no será "ni siquiera legalmente posible" reproducirlos "por una simple cuestión de privacidad".

Por otro lado, a la pregunta de si la Junta "va a exigirle" a José Manuel Soto "la devolución de las subvenciones" concedidas para su proyecto, el portavoz parlamentario del PP-A ha respondido que "lo que hay que hacer" primero es "aclarar" la denuncia de Por Andalucía y "después actuar en consecuencia".

ANDALUCÍA "AVANZA" GOBERNADA "DE MANERA TRANQUILA"

No obstante, ha apostillado que no cree que se esté ahora "para nada" en la situación de "solicitar la devolución" de una subvención a José Manuel Soto "porque el grupo de Por Andalucía denuncia algo", y en ese punto ha insistido en lamentar "la necesidad que parece que tienen algunos grupos de estar todo el día en el incendio" en un momento en el que esta comunidad autónoma está "gobernada de una manera tranquila" por el PP-A de Juanma Moreno, y donde "los años de la corrupción pasaron hace mucho tiempo".

"Sé que políticamente puede no interesarle esa situación a los grupos de la oposición, pero creo que queda ridículo sentarse en rueda de prensa, como se han sentado algunos de los portavoces de la izquierda parlamentaria, a hablar de cosas que sencillamente no hay por dónde cogerlas", cuando, paralelamente, "tenemos nada menos que a un presidente del Gobierno de España" socialista --Pedro Sánchez-- "con su señora imputada, con su hermano imputado, con su ex mano derecha imputado", y "con su fiscal general del Estado en una situación vergonzosa", ha abundado.

El representante del PP-A ha criticado que, "con todo ese entramado", desde las filas de la oposición de izquierdas en Andalucía "se atrevan a venir aquí a cuestionar, de la manera que lo están haciendo, cosas que nada tienen que ver con la corrupción política".

"Quizás debe ser duro estar en la oposición" en Andalucía en un momento en el que la comunidad "avanza a buen paso", pero "animaría" a esos grupos "a hacer una oposición constructiva", porque "puede que se lo valoren más los ciudadanos", ha concluido recomendando Toni Martín.