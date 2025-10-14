PP-A afea a Montero su "inacción" ante los pagos en efectivo en el PSOE: "A la comisaría no fue a denunciarlo"

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha cuestionado este lunes la "inacción" de la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, como número dos de los socialistas a nivel nacional ante el reparto de sobres y pagos en efectivo de su partido entre los principales investigados del llamado caso Koldo, que salpica al exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, al propio Ábalos y al exsecretario de Organización socialista, Santos Cerdán.

Repullo ha pedido explicaciones a Montero y a su entorno. "¿Le cayó a usted alguna chistorra?, ¿había algún sobre a su nombre o a alguien de su entorno?, ¿se lo repartieron?, ¿qué hizo, señora Montero? -le ha espetado--. ¿Cogió su parte? porque a la comisaría no fue a denunciarlo".

"Ha estado estos días en todas las portadas de los periódicos y de todos los informativos", ha subrayado Repullo para añadir que "los pagos, el parné, las chistorras, se guardaban en su sede de Ferraz", según una nota de este partido.

"Allí entraba la pasta en billetes de cien, doscientos y quinientos euros, --relata--, y de ahí salía empaquetada y lista para José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Koldo García". "Ellos, que sepamos, por ahora", apunta para afirmar a continuación que "la gran duda que recorre España en este momento es quién más está en el ajo".

El popular ha inquirido a Montero para plantearle "por qué no lo denunció", antes de apuntar que "la Guardia Civil sigue investigando", así como que "los jueces no se dejan amedrentar por el sanchismo", por lo que ha augurado que "saldrán más nombres y saldrán más fotos y España verá con nitidez lo que en Andalucía ya sabíamos: "que el PSOE de Sánchez es una maquinaria creada para el enriquecimiento personal, para el trinque, para dar lecciones a los demás mientras se reparten el dinero de los contribuyentes".

Repullo ha esgrimido en este sentido que "lo hicieron en Andalucía con los ERE y con la Faffe", por cuanto ha esgrimido que la forma de proceder "era lo mismo", en alusión a "los pagos en efectivo, prostitutas, mala vida y vicios a costa de la ciudadanía".

Ante este escenario, el secretario general del PP de Andalucía ha sostenido que "hay dos formas de hacer política", para apuntar entonces hacia "la de aquellos que asumen sus errores, aportan soluciones y dan la cara".

A esta vía ha contrapuesto "la de otros para lo que todo es un bulo, todo es polarizar y cualquier cosa sirve para arañar un puñado de votos. La que no asume ni una sola responsabilidad política", para incluir aquí "el escándalo de las pulseras antimaltrato, el alivio en la pena de violadores con la ley del sí es sí", que en ambos casos ha calificado de "dos ejemplos muy dolorosos".

"EL SANCHISMO SÓLO ESTÁ EN POLARIZAR Y EN ATACAR"

Según ha dicho, "el sanchismo solo está en polarizar y en atacar, en hacer política destructiva. Con Eurovisión, bailándole el agua a las dictaduras latinoamericanas y sin tener ni voz ni voto en la tregua entre Israel y el grupo terrorista de Hamás para proteger la vida de los civiles en Gaza, porque el PSOE sólo usa el dolor de los demás para arañar votos de aquí y de allá". En su opinión, "no hay nada que funcione en este país".

"El apagón -ha recordado-, que pese a lo que dijo la ministra competente, o incompetente según nuestro criterio, puede volver a repetirse. Los trenes parados. Las infraestructuras abandonadas. La vivienda como primer problema para los jóvenes".

Y así se está viendo también en Andalucía. Antonio Repullo reitera que "Montero no tiene un plan para esta tierra. Ni medidas, ni apoyo en sus propias filas, ni la confianza de las andaluzas y los andaluces".

"Sólo se dedica a asustar y a utilizar adjetivos zafios y gruesos contra un presidente que cuenta con la confianza de la mayoría de los andaluces", añade.

"HOY ANDALUCÍA COMPITE, ES MOTOR DE ESPAÑA"

El secretario general del PP de Andalucía ha defendido que "el Partido Popular de Juanma Moreno ha logrado con el esfuerzo colectivo que esta tierra desarrolle todo su potencial".

En este sentido ha destacado que "hoy Andalucía compite, es motor de España en empleo y es una referencia en la calidad y recuperación de los servicios públicos. Todo, pese a los privilegios que la ministra Montero concede a los independentistas y la infrafinanciación con la que castiga a los andaluces".

Repullo se ha reafirmado que "en Andalucía, el Gobierno del Partido Popular ha subido el listón y ha demostrado que otra forma de gobernar es posible: con transparencia, rigor y responsabilidad".

"Frente al despilfarro y la corrupción socialista, Andalucía cuenta ahora con un Ejecutivo que asume responsabilidades y no se esconde ante los problemas. Damos la cara. Siempre damos la cara", ha dicho para terminar advirtiendo que "quien aspire a gobernar esta tierra debería, como mínimo, no mentir, depurar responsabilidades cuando corresponde y explicar a los ciudadanos en qué se ha gastado hasta el último euro".