El PP afirma que la "actitud de bloqueo de PSOE" lleva al "desmantelamiento" de empresas públicas de Diputación

CÓRDOBA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Diputación de Córdoba, Antonio Martín, ha lamentado este miércoles, tras el voto en contra del Grupo Socialista a la modificación de la ordenanza de depuración de aguas, que "la actitud de bloqueo del PSOE lleva al desmantelamiento sistemático de las empresas públicas de nuestra institución provincial".

Tal y como ha indicado el PP en una nota, así de tajante se ha mostrado al conocer que el Grupo Socialista ha votado en contra y ha criticado la modificación de la ordenanza de depuración de aguas residuales de la Empresa Provincial de Aguas (Emproacsa), un cambio que es "necesario para poder recepcionar e incorporar a la empresa pública la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Fuente Tójar".

En este sentido, Martín ha recalcado que "el municipio de Fuente Tójar no está incluido en el ciclo integral del agua de Emproacsa, sin embargo a partir de ahora se prestará el servicio de depuración de aguas residuales tras la conclusión de la EDAR, lo que implica incluirlo en las ordenanzas".

Además, ha señalado que "tanto el grupo socialista como el resto de partidos conocían esta información desde el mes de noviembre y no han hecho ninguna aportación al respecto". En ese sentido, ha lamentado que "con esa actitud de bloqueo a la gestión del equipo de gobierno del PP, el PSOE está llevando al desmantelamiento de las empresas públicas de la Diputación, que no pueden seguir trabajando a pérdidas".

"Las empresas no pueden operar con gastos superiores a los ingresos, consumiendo el capital propio o reservas de la empresa", ha dicho Martín, quien ha añadido que "la consecuencia paulatina es una merma de los servicios públicos de calidad y la quiebra con el consiguiente daño a las inversiones y el impago de las 300 nóminas".