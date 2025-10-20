PP-A afirma que el Centra refleja "confianza" mayoritaria en Moreno y el rechazo a la "radicalidad" de Montero

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha manifestado que el barómetro publicado este lunes por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra) refleja que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, sigue teniendo la "confianza" mayoritaria de los andaluces, quienes rechazan la "radicalidad y crispación" de la secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno central, María Jesús Montero.

En rueda de prensa, el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha manifestado que Juanma Moreno gobierna con una mayoría suficiente y exigente, "a la que da explicaciones; con la que tiene un compromiso de progreso, y con la que comparte sus errores y sus reparaciones". "A ellos se debe, a los que le votaron y a los que no lo hicieron, y es un gobierno para todos", según ha apuntado.

El barómetro del Centra refleja, según ha añadido, que el PP-A volvería a ganar las elecciones autonómicas "con una amplia mayoría", de manera que la 'vía andaluza' de Juanma Moreno "mantiene el respaldo ciudadano" y revela que la gestión, el diálogo, la moderación y la estabilidad siguen siendo valores premiados".

Asimismo, ha destacado que Juanma Moreno sea el líder político "preferido por los andaluces para seguir como presidente, con casi un 40% de apoyo", mientras que el PP-A se mantiene como "el partido que mejor respuesta puede dar a los problemas de los andaluces". Repullo ha destacado que 8 de cada 10 andaluces apuesta por "una financiación justa para las comunidades autónomas".

En definitiva, según Antonio Repullo, "los andaluces siguen confiando en Juanma Moreno y rechazan la radicalidad y la crispación que Montero y (Pedro) Sánchez quieren traer a Andalucía".