PP-A afirma que el "cupo catalán rompe" la igualdad y la solidaridad y supone un "robo" para Andalucía

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, ha manifestado este lunes que la financiación singular de Cataluña supone "romper" la igualdad y la solidaridad para establecer una "España a dos velocidades" y supone un "robo" a Andalucía.

En rueda de prensa en Sevilla, ha manifestado que la "negociación bilateral entre el Gobierno y el independentismo para el reparto insolidario de los recursos públicos es un agravio para el resto de las comunidades autónomas y un robo para Andalucía", una tierra que lleva años exigiendo "una financiación justa y que se levanta hoy con este saqueo a sus impuestos y a sus esperanzas".

Según ha dicho, "cuánto más débil está el Gobierno, más pueden chantajearlo sus socios": "La debilidad política de Pedro Sánchez por la corrupción del PSOE nos pasa factura a todos los españoles, porque los independentistas se aprovechan de esa debilidad para seguir empobreciendo a España.

Ha criticado que el PSOE andaluz, liderado por María Jesús Montero, se entrega "con entusiasmo a esta labor de desmantelamiento del estado de las autonomías en favor de unos territorios privilegiados por el sanchismo". Ha recordado que Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, llegó a asegurar hasta una "decena de veces" "que no habría cupo catalán ni una financiación diferente para Cataluña".

Sin embargo, este lunes se va a ver "una nueva claudicación del Gobierno del PSOE a los independentistas catalanes, y el martes, lo mismo con el País Vasco": "Más transferencias hasta vaciar la caja común y hasta acabar con el sistema de solidaridad entre territorios que ha permitido que todos avancemos de la mano desde la transición.

"Sánchez y Montero van a acabar con la igualdad y con la solidaridad entre comunidades autónomas para establecer una España a dos velocidades: en primera clase sus socios, y el resto, a los vagones de cola", ha señalado Repullo.

"Toda esa cívica forma de entender el desarrollo de todos los territorios por igual, sin discriminaciones, va a saltar por los aires para privilegiar a unas comunidades por encima del resto", ha lamentado Repullo, para quien "la solidaridad entre territorios va a ser derruida para pagar el precio de la debilidad de Pedro Sánchez por la corrupción en la cúpula del PSOE y de su propio gobierno".

En cuanto al acto de Montero el sábado en Jerez de la Frontera (Cádiz) para presentar su candidatura a la Junta, Repullo ha señalado que sólo se centró en la "defensa política y personal" de Pedro Sánchez, y todavía "no sabemos qué proyecto tiene para Andalucía, porque no se le conoce ni una propuesta, ni una idea, ni una medida".

Ha demandado a Montero que no traiga a Andalucía "el ruido, el fango y la corrupción de su Gobierno en Madrid". "María Jesús Montero es una contradicción andante, porque, como andaluza, no defiende a Andalucía y, como mujer, no defiende a las mujeres, ya que ha tolerado comportamientos machistas en el entorno de su partido, que han afectado a sus propias compañeras en Moncloa y en Ferraz, y no ha tenido la valentía de alzar la voz", ha dicho.

Se ha mostrado convencido de que los andaluces "no se dejan engañar tan fácilmente": "Montero ya no convence a nadie en Andalucía y, por eso, es la política peor valorada en Andalucía". "Por mucho que eleve su voz en sus mítines de fin de semana, por mucho que insulte, que ensucie y que ofenda, las andaluzas saben que ha estado rodeada y ha puesto la mano en el fuego por corruptos y machistas", ha indicado.

Para Repullo, Montero "podrá venir" a Andalucía, pero ella siempre "ha sido parte del problema, ahora desde Madrid y antes desde Andalucía con los EREs y la Faffe".

Ha señalado que frente a la "vía andaluza" de Juanma Montero, está el "caos, la mentira y el cinismo de Pedro Sánchez y su mejor alumna, María Jesús Montero, a la que dejó caer en Andalucía en paracaídas y todavía no se ha enterado de que a esta tierra se viene a remangarse y no a enredar".