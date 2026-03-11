PP-A afirma que Montero es una candidata a la Junta "a palos" que necesita "tutoriales" sobre problemas andaluces

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 11 de marzo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los grupos par - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha manifestado este miércoles que la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, es una candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía "a palos" y a "medio gas" que necesita que se le manden "tutoriales" sobre los problemas que hay en la comunidad.

En rueda de prensa, el portavoz de PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha asegurado que Montero "no quiere" dejar sus cargos en Madrid para centrarse en Andalucía "por lo que pueda pasar".

Ha señalado que Andalucía merece una candidata del PSOE-A a la Presidencia de la Junta "a tiempo completo" y no una candidata que viene pensando en que el día siguiente de las elecciones autonómicas "coge el AVE y se vuelve al Congreso de los Diputados y al cargo que le puedan dar entonces".

"Esa es la realidad del PSOE-A, una candidata que necesita que le mandemos tutoriales de cuáles son los problemas de Andalucía, porque tiene demasiadas ocupaciones en Madrid como para dedicarse de pleno a lo que aquí está pasando", ha señalado.

Frente a la candidata del PSOE-A, según Martín, hay un presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección por el PP-A, Juanma Moreno, que representa a todos los andaluces y que, con su gestión, está dando a la comunidad unos "datos positivos", "seguridad, serenidad, estabilidad, humanidad, empatía y valores".