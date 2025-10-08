PP-A afirma que el "origen" del problema en cribado de cáncer de mama está en el "protocolo Montero"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 8 de octubre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los grupos pa - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha asegurado este miércoles que el "origen" de los problemas en el cribado de cáncer de mama en la sanidad pública andaluza está en el "protocolo Montero", en referencia a la etapa de María Jesús Montero como consejera de Salud en anteriores gobiernos del PSOE-A, lo que "no ha sido excusa" para que el Ejecutivo de Juanma Moreno esté tomando "medidas" para solventar lo ocurrido.

En rueda de prensa, el portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha manifestado que "ahora que ya sabemos que el origen del problema está en el protocolo Montero", ha planteado a los partidos de la izquierda si "van a incluirla" en sus "denuncias judiciales" o si van a "pedir la dimisión" de la actual vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, como "están haciendo" con miembros del Ejecutivo andaluz.

Si no es así, según Martín, se demostrará la actitud "electoralista", construida sobre "el dolor", de los partidos de la oposición.

En cualquier caso, Martín ha querido dejar claro que el hecho de que el "origen del problema" esté en el "protocolo Montero" sobre el programa de cribado de cáncer de mama no ha sido "excusa" para no adoptar medidas por parte del actual gobierno andaluz.

De hecho, según ha añadido, el Ejecutivo de Juanma Moreno, "sensible y responsable, ha actuado como hay que actuar": Ha reconocido el "error" y ha pedido "perdón a las personas afectadas"; ha anunciado la realización de una auditoría para esclarecer pormenorizadamente todos los extremos de lo sucedido y va a presentar un plan de choque "que permita que nunca más se vuelva a producir un problema como el que se ha producido". Y además, según ha apuntado, "la asunción de responsabilidades políticas al nivel que corresponda".

Ha insistido en que el "problema que tenemos encima de la mesa en este momento, es un problema nacido y originado en los años de socialismo en Andalucía, con la modificación del protocolo existente que acometió María Jesús Montero en el año 2011", y que "eliminaba la obligación de cumplir con unos plazos concretos en la comunicación de esos diagnósticos, de esos resultados".

"En concreto, ese plazo era de 60 días, así lo establecía el protocolo del año 2005, y en el año 2011 ese párrafo, el que obligaba a esos plazos, desapareció del protocolo, y eso lo hizo María Jesús Montero", ha señalado Martín.

"Sin ser una excusa es muy importante que lo tengamos en cuenta a la hora de establecer la responsabilidad de cada uno en este grave problema", ha añadido.

"Lo que toca es esclarecer, informar, solucionar y, posteriormente, establecer las posibles responsabilidades políticas", ha señalado el portavoz del PP-A.

Sobre la comisión de investigación en el Parlamento solicitada por los partidos de la oposición, ha indicado que "prefieren empezar por el incendio, porque es lo único que están buscando".

En cualquier caso, ha señalado que el PP-A estudiará "con detenimiento y con mucho respeto" las solicitudes de comisión de investigación, una conjunta de PSOE-A, Por Andalucía y grupo Mixto-Adelante Andalucía y otra de Vox, pero ha insistido en que ahora es el "momento de reconocer el problema, de pedir perdón, de auditar pormenorizadamente lo sucedido para establecer exactamente dónde ha estado el problema, de solucionarlo de forma inmediata y posteriormente de asumir responsabilidades".

"Otros prefieren empezar por el incendio, porque eso es lo único que están buscando, es una evidencia", ha dicho.

De otro lado, ha manifestado que en este momento "no tiene sentido" la celebración de un debate general en el Parlamento sobre la situación de la sanidad pública andaluza, como vienen reclamando partidos de la oposición.