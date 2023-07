El PP aprueba de modo inicial el presupuesto 2023 de Córdoba con abstención de Vox y votos en contra de PSOE y Hacemos

CÓRDOBA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP ha aprobado este jueves de modo inicial en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba el presupuesto de 2023 con la abstención de Vox y los votos en contra de PSOE y Hacemos. El consolidado alcanza 468 millones de euros, once más que en 2022, un aumento del 2,49%, mientras que el del Consistorio asciende a 344,9 millones de euros, un aumento del 3,41%. Se recogen 23 millones entre inversiones y transferencias de capital. El objetivo del gobierno local es que entre en vigor a principios de agosto.

Al respecto, el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, ha defendido que la aprobación de las cuentas es "uno de los compromisos que anunció el alcalde para sus primeros cien días", de modo que "hoy es una realidad", al tiempo que el exdelegado de Hacienda, que elaboró las cuentas, actual concejal y presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha dicho que "no es un presupuesto fantasma, sino real", y confía en el trabajo de las cuentas de 2024 "a partir de septiembre" y sacarlas "con el mayor número de votos posibles".

La delegada de Hacienda y Economía, Blanca Torrent, ha comentado que las enmiendas del PP recogen el incremento en subvenciones para proyectos de inclusión social, el aumento de gasto en áreas como Juventud, Presidencia, Mayores, Comercio y Mantenimiento de Vía Pública, la subida de transferencias en Aucorsa, Sadeco y el Imdeec y actuaciones en Infraestructuras.

Ha defendido que "se trata de un presupuesto consolidado que se caracteriza por estar creado para apoyar el crecimiento económico y que la ciudad avance", a lo que ha agregado que "la capital necesita el impulso de su actividad económica con proyectos palanca como transformación y donde la prestación de servicios públicos de calidad cubre la pata social tan relevante en nuestras políticas", y ha subrayado que "son cuentas comprometidas, que generan nuevas oportunidades y cierran debates del pasado al culminar proyectos que llevaban décadas que se demandaban".

Entretanto, Torrent ha afirmado que "estas cuentas se han elaborado tras la cuarta bajada de impuestos del mandato pasado, otro de los compromisos que ha cumplido el gobierno".

Por capítulos, ha detallado que "los gastos corrientes aumentan un 6,22%, con una apuesta por reforzar los recursos humanos del Consistorio", mientras que "el fondo de contingencia se adapta a la normativa legal, dotando un total de 1,6 millones de euros".

"ESFUERZO INVERSOR"

Además, ha valorado que "continúa el esfuerzo inversor, con una dotación inicial de 23 millones de euros entre inversiones y transferencias de capital", de modo que "las cuentas siguen reflejando la apuesta por el impulso definitivo del proyecto de la base logística del Ejército de Tierra, donde se recoge el coste de las obras de urbanización de los terrenos donde se instalará".

También, ha indicado que "es indiscutible el trabajo de este equipo de gobierno por los espacios comunes, donde los barrios estén integrados y el ejemplo de esa apuesta es la culminación del anillo verde de la ciudad con los parques de Levante, la Arruzafilla y el Flamenco, que durante este 2023 tendrán un avance definitivo".

Asimismo, ha destacado las partidas de 230.000 euros para la Policía Local; 1,1 millones de euros para Bomberos; unos 500.000 euros para el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC); 500.000 euros para el recinto ferial; unos 650.000 euros para el Alcázar de los Reyes Cristianos y 700.000 euros para museos, y en Cooperación se destinan 200.000 euros para culminar la Casa de la Solidaridad de Levante.

Respecto a Inclusión y Accesibilidad, se recoge una partida presupuestaria para actuaciones en vía pública de hasta 1,2 millones de euros, a la vez que "es clara la apuesta por la mejora en la dotación del personal del Ayuntamiento y el gasto consolidado asciende a 218 millones de euros, entre Consistorio, organismos autónomos y empresas", ha subrayado.

En cuanto a los ingresos, aumentan las partidas un 3,41%, "a pesar de que el gobierno municipal lleva a cabo una bajada de los impuestos", al tiempo que ha resaltado "la apuesta por las empresas municipales en este presupuesto, con casi 22 millones en Sadeco y 21 millones en Aucorsa, cantidades que se verán incrementadas próximamente".

Por otro lado, la delegada de Hacienda ha mencionado que las subvenciones "juegan un papel muy importante", como en Cooperación y Solidaridad, con una partida de 1,6 millones de euros, 1,2 millones para Promoción y un millón para cultura, entre otros.

En definitiva, la edil ha enfatizado que "estos presupuestos proyectan el desarrollo de una ciudad mejor durante los próximos años, que tiene que crecer desde la sostenibilidad económica, social, urbanística y medioambiental", al tiempo que "se va a avanzar sin que nadie se quede atrás", ha sostenido.

LA POSTURA DE LA OPOSICIÓN

Por su parte, el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, ha declarado que su grupo no va a aprobar "un presupuesto que no aborde el progreso económico y social de la ciudad", de forma que "este presupuesto no es el que espera la ciudad", porque "no hay impulso, ni transformación", a la vez que "reduce los gastos en servicios sociales y en dependencia" y "no hay apuesta por el cambio climático", entre otros aspectos.

En palabras del edil socialista, "este es un presupuesto nada útil para la ciudad y anodino", y ha lamentado que "no se aborden los retos principales de la ciudad", al tiempo que ha apostillado que "el único elemento transformador es la base logística del Ejército de Tierra".

Frente a la situación que ha descrito, el concejal ha defendido "mejorar la calidad de los servicios municipales" y ha reclamado un plan presupuestario a medio plazo, un informe de impacto de género, un plan cuatrienal de inversiones y crear una oficina de control presupuestario, a la vez que ha tendido la mano de su grupo con "lealtad y para debatir".

Igualmente, el portavoz de Hacemos, Juan Hidalgo, ha criticado que las cuentas lleguen al Pleno para su aprobación inicial siete meses después, algo que ha tachado como "gesto de irresponsabilidad" del anterior gobierno del PP, "alejado de las personas y la vida".

También, la edil de Hacemos Irene Ruiz ha aseverado que son presupuestos "irreales" e "inejecutables" después de que "este gobierno no ha sido capaz de aprobar en el mandato anterior los presupuestos en tiempo y forma", a la vez que "no han sido participados, ni dialogados con los grupos municipales", citando como ejemplo las enmiendas que incluyen, y ha pedido "trabajar ya" en los presupuestos de 2024.

Y la portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha advertido de que "con mucha suerte entrará en vigor en septiembre", de manera que "poco se puede avanzar y progresar" con estas cuentas. "Una vez más este gobierno presenta un presupuesto tarde y mal", ha reprochado la edil, quien ha remarcado que "impiden que se ejecuten inversiones en tiempo y forma" y ha aseverado que su grupo tiene "la mano tendida para el PP en las cosas que traigan consigo beneficios para la ciudad", como "empezar a trabajar en el de 2024".

OTROS PUNTOS

Por otra parte, se ha aprobado la nueva composición del Consejo Asesor de Comercio para el período 2023-2027 y la creación de la Comisión Municipal de Comercio Ambulante.

Asimismo, ha recibido el visto bueno de forma provisional la innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) relativa a terrenos ocupados por la antigua Escuela de Enfermería, sitos en la Calle Escritor Conde Zamora, número 2, promovida por la Fundación Cajasur.

Y en la sesión se ha tomado conocimiento de la renuncia al cargo de concejal del PSOE efectuada por José Molina Baena y la solicitud de la oportuna credencial de Isabel Bernal Gotor, así como el nombramiento de la directora general de Cultura y Patrimonio Histórico, Eva Delgado, y del coordinador general de Políticas Culturales, Juan Miguel Moreno Calderón.