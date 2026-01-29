PP-A apunta que "entramos en el tiempo de aclarar las causas y exigir responsabilidades" tras el accidente de Adamuz

El portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, este jueves durante su intervención en el Pleno extraordinario del Parlamento, que ha abordado el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). - FRANCISCO J.OLMO/EUROPA PRESS

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, ha asegurado este jueves en el Pleno extraordinario del Parlamento de Andalucía, que ha abordado entre otros asuntos, el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que "la coordinación entre administraciones no ha sido tregua" por cuanto ha planteado que "para que haya tregua tiene que haber una guerra".

Ha precisado que "la responsabilidad y prudencia" con que se ha comportado el Gobierno andaluz no es incompatible con el hecho de que "entramos en el tiempo, no de excitar, de la crispación", pero sí "de aclarar las causas, exigir responsabilidades del primero al último".

"El primer y urgente paso es hay que revisar toda la red de alta velocidad, también de cercanías y también de media distancia de Andalucía", ha señalado entre esas tareas para argumentar entonces que "la Alta Velocidad Española es un referente mundial", pero que de igual forma es "evidente que están fallando muchas cosas", para enumerar aquí aspectos como "la impuntualidad diaria, las cancelaciones, las paradas habituales".

"Tras esta gran tragedia toca restablecer esa seguridad", ha reclamado el portavoz del Grupo Popular, quien ha blandido que "la gente tiene que seguir montándose en el tren", así como ha indicado que "no compartimos el fatalismo de que las tragedias suceden".

"No es opción, es obligación del Gobierno andaluz", ha sostenido Toni Martín sobre las exigencias que se sucederán a partir de ahora, quien ha asegurado que el Gobierno andaluz lo hará "con la serenidad que desarrolla todas sus obligaciones".

Martín ha subrayado "el enorme valor" de la actitud del gobierno andaluz y de su presidente, por cuanto ha esgrimido que "sin ruido ni estridencias ni confrontación" ha propiciado el clima de trabajo entre las administraciones imnplicadas y ha defendido la máxima de "la colaboración total" frente a quienes exhiben "un comportamiento mezquino de quienes tienen falta de experiencia de gobierno o porque sus valores morales le empujaban a actuar de esa manera".

Se ha declarado "orgulloso en la forma de hacer las cosas" y ha remarcado que "haya sido noticia", ante "los antecedentes de comportamiento de otros servidores públicos", afrontar la crisis "con templanza y empatía para superar las miserias de este tiempo bronco".

Martín ha expresado su "agradecimiento" al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, por "todo su trabajo, por estar al pie del cañón", antes de augurar que "sé que lo que ha vivido le va a marcar para siempre" y calificarlo entonces como "un servidor público ejemplar" y de concluir que "el Gobierno andaluz ha vuelto a demostrar que los andaluces estamos en buenas manos".