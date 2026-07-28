PP en el Ayuntamiento inicia junto a Isabel Azañón una "nueva etapa" de trabajo para recuperar la Alcaldía de Jaén

Reunión del grupo del PP en el Ayuntamiento de Jaén con la candidata a la Alcaldía de Jaén, Isabel Azañón - PP

JAÉN 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Jaén ha mantenido una reunión de trabajo para comenzar a coordinar su labor en la "nueva etapa" abierta tras la designación de Isabel Azañón como candidata del PP a la Alcaldía de la capital de cara a las elecciones municipales de 2027.

El encuentro ha estado encabezado por el presidente provincial del PP de Jaén, Erik Domínguez; la secretaria general de la formación, Elena González; el portavoz del Grupo Popular, Agustín González; y la propia candidata a la Alcaldía, Isabel Azañón, quienes han estado acompañados por el resto de concejales del grupo municipal.

Según ha informado la formación, esta reunión de trabajo supone el "primer paso" de una labor conjunta que tiene como objetivo avanzar en la construcción de un proyecto "sólido, cercano y centrado en Jaén" con el que el Partido Popular aspira a recuperar la Alcaldía de la ciudad y ofrecer la gestión y el impulso que requiere el municipio.

De este modo, el Grupo Popular afronta este nuevo periodo de la mano de la dirección provincial y de la candidata, sumando la experiencia y el trabajo que los concejales vienen desarrollando en el Consistorio jiennense.

A través de esta coordinación, los populares buscan seguir atendiendo las necesidades de los distintos barrios de la capital, defender los intereses de los jiennenses y ofrecer soluciones a los problemas de la ciudad.