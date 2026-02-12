PP en el Ayuntamiento de Jaén aboga por un plan con todas las administraciones para afrontar los daños

Archivo - El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén, Agustin González/Archivo - PP DE JAÉN - Archivo

JAÉN 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén presentará en el próximo pleno municipal una moción para pedir la reconstrucción de las diversas áreas de la ciudad afectadas por el temporal con un plan que implique ayudas y medidas del conjunto de las administraciones públicas.

Para el portavoz del PP, Agustín González, la incidencia del conjunto de las borrascas encadenadas precisa "la aplicación perentoria de medidas". En este sentido, la moción propone que se consignen "de inmediato" las preceptivas partidas presupuestarias para ejecutar "cuantas acciones de mejora sean necesarias".

González ha aludido a los perjuicios ocasionados por las borrascas tanto en gran parte del casco urbano como en las áreas de los puentes, donde se ha procedido incluso al desalojo de más de 600 personas por las crecidas de los ríos.

Según el PP, los daños del temporal son también notorios en las infraestructuras municipales, así como en las vías publicas, en el mobiliario urbano, en los centros educativos, en los servicios sociales, en los cementerios y en los mercados. Además, las borrascas tienen incidencia negativa en la economía al afectar a la agricultura, al comercio y la hostelería y a las áreas industriales y de servicios.

González ha advertido de que el impacto generado por las inclemencias meteorológicas es susceptible de empeorar por la persistencia del temporal, la saturación de los acuíferos y la crecida del caudal de los ríos.

"Es necesario que las administraciones públicas realicen inversiones de calado en materia de infraestructura para fortalecer la prevención. Es lo que nos piden el sentido común y la ciudadanía", ha dicho González en un comunicado.