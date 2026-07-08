PP en el Ayuntamiento de Jaén acusa al gobierno local de "dejar morir" la Escuela de Participación Ciudadana

La concejala del PP Maribel López - PP EN EL AYUNTAMIENTO

JAÉN 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP en el Ayuntamiento de Jaén ha acusado al gobierno local (PSOE-Jaén Merece Más) de "dejar morir" la Escuela de Participación Ciudadana, hasta el punto de darles "un suspenso sin paliativos" en la gestión de esta iniciativa.

La concejala del Grupo Popular Maribel López ha sustentado su denuncia en la falta de actividad desde el cambio de gobierno derivado de la moción de censura que desalojó al PP de la Alcaldía en enero de 2025.

Ha apuntado en un comunicado que la situación actual contrasta con la del mandato popular, cuando se impulsaron "más de 15 acciones formativas, abiertas y gratuitas, sobre cuestiones de gran interés". Así se abordaron temas como la prevención de incendios, búsqueda de empleo, reanimación cardiopulmonar, actuación ante atragantamientos, curso de lenguaje de signos, operativa con los bancos para personas mayores, y autoprotección junto a la Policía Local, entre otras.

Maribel López ha añaddo que en la etapa popular también se desarrolló el debate sobre el estado de la ciudadanía, "un ejercicio de participación y transparencia que permitía escuchar directamente a los vecinos y dar respuesta a sus inquietudes, a sus necesidades, a sus propuestas". Para López, fue "una iniciativa valiente que el actual equipo de gobierno ha decidido abandonar".

Frente a esto ha contrapuesto la inactividad del PSOE, aunque "sorprende escuchar ahora que la Escuela de Participación Ciudadana está más viva que nunca" cuando "después de casi dos años de mandato, no han desarrollado una programación estable ni iniciativas de verdadero alcance".

La edil ha circunscrito la actual programación de la Escuela de Participación Ciudadana a acciones puntuales dirigidas al voluntariado y a las asociaciones vecinales, "un pobre bagaje que evidencia que el equipo de gobierno de PSOE y Jaén Merece Más deja languidecer un proyecto que hasta 2025 funcionaba, con la agravante de que para su nueva etapa cuenta con financiación autonómica".

En este punto, ha aludido con la subvención de la Junta de Andalucía que quedó resuelta a la salida del PP y con la que desarrollar actividades que hasta entonces ellos había desarrollado con recursos propios municipales.

Por último, ha lamentado que aunque haya financiación "falte voluntad política para mantener operativo este espacio de formación, encuentro y participación". A pesar de todo, la edil popular se ha mostrado confiada en las aportaciones de las asociaciones vecinales para reactivar esta herramienta.