El PP en el Ayuntamiento de Jaén analiza con colectivos vecinales la futura implantación de la zona de bajas emisiones

JAÉN 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Jaén sigue con la "ronda de escucha activa" con asociaciones de vecinos de barrios que pueden verse afectados por la implantación de la zona de bajas emisiones (ZBE).

Una proyecto para establecer las áreas con acceso restringido a los vehículos más contaminantes para mejorar la calidad del aire y su impacto en la salud que el equipo de gobierno (PSOE-JM+) mantiene actualmente en fase de participación y consulta ciudadana.

En esta ocasión, el portavoz 'popular', Agustín González, junto a los concejales Maribel López y Antonio Losa, se ha reunido con representantes de las asociaciones de vecinos San Felipe, Cauce y Entre Cantones.

Unos colectivos que "han trasladado sus inquietudes ante la falta de información clara y de documentación técnica que respalde el proyecto presentado", según ha informado en una nota el PP.

"El Grupo Popular va a seguir recorriendo barrio a barrio para escuchar a los vecinos y trasladar sus inquietudes al Ayuntamiento, porque una decisión de este calado no puede adoptarse de espaldas a la ciudad", ha afirmado González.

Al hilo, ha defendido que la implantación de la ZBE debe hacerse "con consenso, con rigor y con toda la documentación técnica exigible", especialmente cuando afecta de forma directa a la movilidad y a la actividad económica de numerosos barrios.

Por su parte, López ha considerado que PSOE y Jaén Merece Más "están gestionando este asunto sin el estudio previo que debe sustentar cualquier zona de bajas emisiones".

"La normativa estatal es clara respecto a la necesidad de un diagnóstico técnico que determine las fuentes emisoras y los niveles reales de contaminación antes de delimitar una ZBE", ha dicho, no sin añadir que "no se puede abrir un proceso de participación ciudadana sin ofrecer a los vecinos información completa, transparente y fundamentada".

Además, se ha referido al "cambio de postura que parece haber adoptado recientemente parte del equipo de gobierno, en concreto el cuarto teniente de alcalde, Luis García Millán (JM+)", sin que haya finalizado siquiera el proceso participativo, algo que "genera aún más incertidumbre".

"Los barrios afectados merecen claridad sobre cómo les va a impactar esta medida en su movilidad, en su día a día y en su actividad económica", ha subrayado la concejala. De ahí que haya defendido que, "si la zona de bajas emisiones va a ser una realidad, debe implantarse con consenso real, con informes técnicos sólidos y con una comunicación honesta hacia la ciudadanía".