El PP en el Ayuntamiento de Jaén exige una campaña "inmediata" para hacer cumplir la nueva normativa de patinetes

Anytonio Losa/Archivo - PP

JAÉN 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Jaén ha exigido una campaña "inmediata" para hacer cumplir la nueva normativa de la Dirección General de Tráfico sobre patinetes eléctricos y que entró en vigor el pasado 1 de enero. Desde el Grupo Popular sostienen que el alcalde, Julio Millán (PSOE), "vuelve a llegar tarde".

El PP ha indicado en un comunicado que la normativa es ya obligatoria, pero el Ayuntamiento "no ha puesto en marcha ni una sola campaña informativa, ni controles específicos, ni un refuerzo de la vigilancia para garantizar su cumplimiento, dejando desprotegidos a los peatones y fomentando una sensación de descontrol en las calles de la ciudad".

El concejal popular Antonio Losa ha apuntado que "desde el 1 de enero los patinetes están obligados a contar con un seguro de responsabilidad civil y a estar inscritos en el registro de la DGT, llevando visible su número identificativo, además de cumplir con el uso del casco y las limitaciones de circulación que ya estaban vigentes desde 2021".

Ha afirmado que "en Jaén no se controla absolutamente nada". "Hace apenas una semana ya advertíamos de los graves problemas de seguridad vial en el acceso al centro comercial Jaén Plaza, con pasos de peatones mal señalizados y un riesgo evidente para miles de personas", ha dicho Losa, al tiempo que ha apuntado que "han pasado más de 15 días, ha terminado la campaña navideña, entramos de lleno en el periodo de rebajas y el Ayuntamiento sigue sin mover un dedo".

El edil popular ha advertido de que "esta inacción puede traer consecuencias evitables". Por todo ello, el Grupo Popular ha exigido la puesta en marcha de una campaña de concienciación y una vigilancia efectiva para que se cumpla la normativa vigente.