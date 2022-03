PP-A califica de "pirómano" al Gobierno central, al "reventar la interlocución social" con la crisis de transportistas

SEVILLA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, ha mostrado este martes su preocupación por que España lamentando que España tenga un Gobierno "pirómano que ha reventado la interlocución social" tras la crisis del sector del transporte, el cual "no quiere soportar el insulto como herramienta de negociación, que es lo único que ha aportado la ministra de Transporte", Raquel Sánchez.

"Nadie entiende que, con lo que está pasando, el Gobierno de España no se siente con los convocantes de los paros, con la patronal y con los sindicatos para abordar el principal conflicto que tiene nuestro país", según ha señalado Nieto en rueda de prensa, apuntando que el Gobierno de Pedro Sánchez "no sólo no lo ha resuelto, sino que lo ha provocado".

El portavoz popular ha explicado que "hace más de un semana empezaba una reivindicación del sector del transporte que suponía una llamada de atención al Gobierno de España que éste no quiso oír ni entender, tachándola de inexistente y luego de ultraderecha" hasta que ha provocado "parálisis, estantes vacíos en supermercados y pérdidas económicas".

"Entendemos al sector del transporte, que está siendo estrangulado por la inacción del Gobierno de Sánchez, que se suma a los problemas por unos beneficios escasos y falta de reposición de profesionales", ha manifestado.

Para Nieto, "cuando Sánchez no puede seguir trasladando a otros los problemas , como ha hecho con las comunidades con la pandemia o culpando a Putin de la inflación que viene disparándose desde hace tiempo, ni seguir subiendo impuestos, y cuando tiene que demostrar para qué sirve el Gobierno de España, el resultado es un enorme incendio social y económico que está arrasando la realidad de nuestro país".

Por ello, ha apuntando que si no se produce un cambio significativo ya en el Ejecutivo nacional, lo que mejor podría hacer Sánchez es "dejar paso a otro gobierno que de verdad sea capaz de sacar adelante este país", que pasa por abordar los problemas reales y buscarles soluciones, como, asegura, está haciendo el Gobierno de Juanma Moreno.

"Nuestro objetivo es que España se parezca cada vez más a Andalucía, que tiene un Parlamento donde se debaten los asuntos que de verdad preocupan a los ciudadanos, donde hay un presidente que entienden la labor parlamentaria y que resuelve los problemas de los andaluces, no los crea", ha indicado.

Ha indicado que las recetas del Ejecutivo andaluz son "equilibrar los impuestos sin poner jamás en peligro los servicios esenciales del Estado de bienestar", como se ha evidenciado recientemente con la detracción de 347 millones de euros de otras partidas para destinarlas a "mantener la plantilla sanitaria íntegra incorporada con motivo del Covid, aunque el Gobierno de España no haya puesto el fondo Covid para este ejercicio".