PP censura que el Gobierno "relegue" a Granada al "furgón de cola" en sus conexiones con Madrid

El secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra. - PP

GRANADA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP de Granada ha denunciado el "nuevo agravio" que sufre la provincia en sus conexiones ferroviarias con Madrid, tras el plan alternativo puesto en marcha por el Gobierno que "vuelve a situarla en el furgón de cola frente a otras provincias".

El secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra, ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez no dé "una solución razonable ni eficaz para miles de granadinos que necesitan desplazarse a la capital de España" y que no pueden ir y volver en el mismo día ante la ausencia de conexiones ferroviarias que lo posibiliten.

"No es de recibo que Granada vuelva a ser castigada por el Gobierno, con unas conexiones que no tienen ningún sentido y que suponen un nuevo obstáculo para nuestra provincia", ha señalado Saavedra.

El dirigente popular ha subrayado que el plan alternativo impide directamente realizar un viaje de ida y vuelta en el día, obligando a los viajeros a invertir hasta seis horas de trayecto, con horarios ilógicos.

"Estamos hablando de una situación absurda: el tren de vuelta sale antes incluso de que llegue el de ida. Esto no es una alternativa, es un despropósito", ha denunciado.

Saavedra ha señalado que, mientras otras provincias sí mantienen opciones razonables de conexión, "Granada queda aislada sin una apuesta clara del Gobierno central, lo que supone un nuevo agravio comparativo que frena el desarrollo económico, turístico y social de la provincia".

"¿Por qué no se apuesta por Granada como se hace con el resto? ¿Por qué siempre somos los últimos en recibir soluciones?", ha cuestionado.

En este sentido, ha exigido al Gobierno de España que "cumpla con sus competencias, deje de improvisar y ponga en marcha soluciones inmediatas y urgentes que garanticen conexiones ferroviarias dignas, coherentes y pensadas para los granadinos".

"El Gobierno tiene la obligación de acabar ya con el aislamiento al que durante años ha condenado a Granada, y no puede permitir que, ante las actuales circunstancias, las supuestas soluciones vuelvan a generar un nuevo agravio para nuestra provincia", ha afirmado.

Saavedra ha concluido reclamando al Ejecutivo de Sánchez responsabilidad, planificación y respeto hacia Granada: "Exigimos que el Gobierno recapacite, corrija este nuevo sinsentido y que Granada tenga las conexiones que necesita".