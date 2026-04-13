El PP de Córdoba afea "deterioro" del sistema ferroviario por "falta de inversión y previsión"

La senadora del Partido Popular de Córdoba, Cristina Casanueva. - PP DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La senadora del Partido Popular de Córdoba, Cristina Casanueva, ha recriminado este lunes "un nuevo ejemplo de la falta de sensibilidad, inversión y previsión" del Gobierno de España y del PSOE de la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, en la gestión de los servicios ferroviarios en la provincia de Córdoba.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, Casanueva ha alertado del estado de la línea de Media Distancia Sevilla-Córdoba-Jaén, al tiempo que ha advertido del "deterioro progresivo" de sus infraestructuras. Según respuestas parlamentarias del propio Gobierno, el número de limitaciones de velocidad ha pasado de 37 en diciembre de 2023 a 67 en diciembre de 2025, lo que supone un incremento del 50 por ciento en apenas dos años. "Estos datos evidencian claramente que no se ha invertido en el mantenimiento ni en la mejora de la seguridad de la línea", ha afirmado.

Al hilo, la senadora ha criticado que esta situación se traduce en "problemas diarios" para los usuarios, con "retrasos e incidencias constantes", así como la supresión de trenes "sin alternativas" para los pasajeros. "El tren ha pasado de ser un motivo de orgullo a convertirse en un servicio poco fiable para miles de cordobeses que lo utilizan para trabajar o estudiar", ha señalado.

Asimismo, ha interpretado que los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan una caída del 15,8 por ciento en el uso del transporte interurbano por tren, alcanzando un descenso del 29,3 por ciento en las líneas de Media Distancia, lo que, a su juicio, "es consecuencia directa del deterioro del servicio".

En relación con el corte de la conexión ferroviaria entre Córdoba y Jaén, Casanueva ha rechazado que se deba exclusivamente a las borrascas recientes. En este sentido, ha detallado que "ya existían problemas graves" de mantenimiento meses antes, como limitaciones de velocidad de hasta 30 kilómetros por hora en el tramo Villa del Río-Montoro en septiembre de 2025, o restricciones a 60 kilómetros por hora en noviembre del mismo año en varios kilómetros de vía. "Las incidencias actuales son el resultado de una falta de mantenimiento prolongada en el tiempo, agravada posteriormente por las condiciones meteorológicas", ha asegurado.

A esta situación se suma, según la senadora, la coincidencia con las obras de la autopista ferroviaria, cuyo calendario prevé su inicio en julio de 2026 y su finalización en septiembre de 2027, ampliando los plazos inicialmente previstos.

En este sentido, Casanueva ha mostrado su preocupación por los retrasos que estas actuaciones están registrando en otros puntos de España. "Nos encontramos ante una cadena de decisiones marcadas por la falta de previsión y de inversión, que solo se corrigen cuando el problema alcanza dimensiones críticas", ha afirmado.

Además, la senadora ha advertido que esta situación no solo afecta a la calidad del servicio, sino que "pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos debido al deficiente estado de las infraestructuras y de los sistemas de seguridad". Actualmente, según ha señalado, la provincia "no solo ha perdido el servicio ferroviario en localidades como Villa del Río", sino que "tampoco contará con conexión por tren con Jaén hasta, previsiblemente, el año 2027".

Finalmente, Casanueva ha subrayado que "el tren convencional, el que utilizan diariamente trabajadores y estudiantes, ha sido el gran olvidado frente a otras inversiones", y ha anunciado que desde el PP continuarán exigiendo información sobre el estado de la red ferroviaria, así como mayores inversiones y la agilización de las obras para restablecer el servicio "lo antes posible". "Seguiremos trabajando para que los cordobeses dispongan de un servicio ferroviario digno, seguro y eficiente", ha concluido.