El PP de Córdoba lamenta "el engaño" del Gobierno con la conversión en autovía de la N-432: "Nunca ha tenido intención"

CÓRDOBA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PP por Córdoba Cristina Casanueva ha lamentado este miércoles "el engaño" del gobierno de Sánchez y Montero en cuanto a la conversión en autovía de la N-432. "Nos han mentido durante años, porque este gobierno nunca ha tenido intención de hacer esa autovía", ha asegurado la popular.

En una nota, la senadora ha hecho referencia a un informe del Ministerio de Transportes conocido recientemente, sobre la subsanación del expediente de evaluación ambiental ordinaria del estudio informativo 'Autovía Badajoz-Granada. Tramo Badajoz-Espiel'.

"En ese informe se reconoce que han desistido de la evaluación ambiental del tramo entre la A-66 y Espiel, y que se dice que ese 'estudio deberá ser objeto de un nuevo contrato de servicios de consultoría'", ha detallado la popular, quien ha comentado que "desde julio de 2023 en el Gobierno sabían que había que hacer un nuevo estudio ambiental de ese tramo, y a día de hoy no hay nada".

En palabras de Casanueva, "nunca han tenido intención de llevar a cabo esta autovía tan necesaria para la provincia, que cuenta con un altísimo índice de siniestralidad, y que está frenando el desarrollo económico y social de la provincia". "Han dejado morir la autovía de la N-432 desde hace años y han estado mareando, mintiendo y manipulando a los cordobeses", ha dicho la senadora.

Además, ha advertido de que "el Gobierno ha reconocido en una respuesta a los senadores cordobeses del PP que pretende llevar a cabo actuaciones puntuales en algunos tramos conflictivos para corregir curvas y en algún caso implantar un tercer carril para adelantamientos".

"Esto significa que el gobierno de Sánchez y Montero ha enterrado la posibilidad de que la N-432 sea una autovía", ha insistido la popular, para reprochar que "nunca han creído en esta infraestructura, nunca han escuchado a los cordobeses y están castigando a miles de vecinos de muchos municipios de la provincia que usan esa carretera a diario".

Además, ha apuntado que "en esas respuesta nada se dice de plazos, ni de cuantías de inversión, ni de proyectos concretos, con lo que mucho nos tememos que sea otro brindis al sol y al final quede sin hacer como todo lo anterior".

PUERTO LOPE (GRANADA)

Asimismo, la popular ha dicho que han conocido que "la Variante de Puerto Lope (Granada) de la N-432 será una carretera con limitación de 100 km/h, propia de una carretera convencional", a lo que ha añadido que "el gobierno de Sánchez y Montero ha contratado un estudio informativo a una empresa para que determine cómo será el tramo de 13 kilómetros de la Variante de Puerto Lope, entre ese municipio y la Cuesta de Velillos en la provincia de Granada, contemplando cualquier tipo de carretera y con la condición de que la velocidad del tramo sea de 80 a 100 Km/h".

"Esto quiere decir que esa variante tampoco será una autovía, pues tendrá una limitación de velocidad propia de una carretera convencional, como la que ya existe", ha aseverado, para agregar que "mientras se llevan a cabo esos estudios, cuyo plazo son 36 meses, el Gobierno seguirá engañando a los vecinos de esos municipios prometiendo una autovía que nunca ha querido ejecutar".

En este sentido, ha comentado que "sólo hay que recordar que el Gobierno ya reconoció que el tramo entre Zafra (Badajoz) y Espiel también será una carretera convencional de doble sentido", de manera que "una autovía no puede ser autovía en unos tramos sí y en otros no; esto es una tomadura de pelo", ha asegurado la senadora.

Desde el PP han exigido "seriedad, rigor y compromiso con Córdoba". "Necesitamos vías de comunicación de alta capacidad, seguras y capaces de garantizar la vertebración del territorio, el desarrollo económico de nuestros municipios y de fijar la población al territorio", ha defendido, para remarcar que seguirán "exigiendo la autovía de la N-432".