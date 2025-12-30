PP de Córdoba lamenta que "el Gobierno complica la vida a familias al exigir plan de prevención para empleo de hogar"

Archivo - La diputada nacional del PP por Córdoba Isabel Prieto. - PP - Archivo

CÓRDOBA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP en el Congreso por la provincia de Córdoba Isabel Prieto ha asegurado este martes que "el gobierno de Sánchez y Montero está complicando la vida a las familias al exigir un plan de prevención de riesgos laborales para el empleo doméstico".

En una nota, Prieto ha recordado que "el día 14 de noviembre entró en vigor la normativa que obliga a todas las familias que tengan contratada a una persona que les ayude con las tareas del hogar a evaluar los riesgos laborales a los que podría exponerse en su trabajo". "Y para cumplir con esta exigencia, el Ministerio de Trabajo habilitó la plataforma 'Prevención 10' a través de la cual las familias deben realizar el trámite", ha citado.

Según ha expuesto la diputada, "estamos hablando de familias que necesitan ayuda en sus hogares para conciliar la vida laboral y familiar, para tareas del hogar o para cuidar a niños, mayores o dependientes". "Es decir, no se trata de un capricho, sino de una necesidad", ha subrayado.

Sin embargo, ha advertido de que "el Gobierno se empeña en tratar a las familias como si fueran pequeñas empresas y les exige papeleos y burocracia desproporcionada, complicándoles la vida en lugar de facilitársela", a lo que ha añadido que, "en muchos casos, las familias no tienen conocimientos en prevención de riesgos laborales, ni habilidades para realizar esos trámites en un ordenador".

Ante esa exigencia, "el Gobierno amenaza a los hogares que no cumplan con multas desorbitadas, pero la plataforma 'Prevención 10', que es la herramienta para hacerlo, ha resultado defectuosa, con fallos informáticos y se ha colapsado en muchos momentos, resultando imposible para muchas familias cumplir con el requerimiento exigido", ha apostillado.

"INSEGURIDAD EN MUCHAS FAMILIAS"

En palabras de Prieto, "esto está generando inseguridad en muchas familias y además aumenta el empleo irregular ante la complejidad de las exigencias y la presión injustificada". "En lugar de ofrecer soluciones adaptadas y eficaces, el gobierno de Sánchez ha trasladado al ámbito familiar un modelo burocrático que ni mejora la protección de las trabajadoras, ni favorece la conciliación", ha reprochado.

"En vez de proteger al colectivo de trabajadores domésticos está consiguiendo el efecto contrario", ha asegurado la popular, quien ha agregado que "las familias ya están soportando las múltiples subidas de impuestos que ha impulsado este Gobierno, tienen dificultades para llegar a final de mes y ahora se les impone otra carga burocrática más o la multa".

Ante ello, ha aseverado que "el PP defiende la dignificación del empleo del hogar, la mejora de su protección social la profesionalización del sector, pero esto debe alcanzarse a través de normas proporcionadas, realistas y adaptadas a la naturaleza familiar del empleo doméstico, y no mediante la imposición de obligaciones impropias que ahogan a los hogares y dificultan la contratación regular". "Es necesario fomentar la contratación regular de los trabajadores del hogar, pero sin que esto se convierta en un problema para las familias", ha dicho.

PROPUESTAS DEL PP

Por ello, el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado una proposición no de ley instando al Gobierno a prorrogar la entrada en vigor de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales aplicada al empleo doméstico, al menos, por un año.

Teniendo en cuenta la imposibilidad de cumplir con lo exigido por causas imputables únicamente a las herramientas habilitadas por el Gobierno, que se proceda al archivo de oficio de cuantos expedientes sancionadores se hayan podido proveer por esta causa.

Modificar la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales aplicada a las empleadas del hogar, a fin de que las obligaciones impuestas a las familias empleadoras sean proporcionadas y adecuadas a la naturaleza no empresarial de la relación laboral.

Sustituir las obligaciones propias de pymes por un sistema, en materia de prevención de riesgos laborales aplicada al empleo doméstico, simplificado, gratuito, con opción de gestión y tramitación presencial, comprensible y accesible para los hogares, que garantice una protección real y efectiva de las trabajadoras del hogar sin imponer cargas burocráticas excesivas.

Elaborar, en colaboración con los interlocutores sociales y las asociaciones de familias y de empleadas del hogar, una guía práctica de seguridad y salud para el empleo doméstico, basada en recomendaciones y buenas prácticas, no en exigencias técnicas propias del ámbito empresarial.

Y promover medidas que fomenten la contratación regular y la estabilidad del empleo del hogar, evitando que cargas excesivas empujen a muchas familias hacia la economía informal.