PP critica que Espadas sea el "colaborador necesario" de Sánchez, que "amenaza los cimientos de la democracia"

Ricardo Sánchez (i.), José Luis Sanz (c.) y Miguel Tellado (d.), este viernes en Sevilla - PP ANDALUZ

SEVILLA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP ha criticado este viernes que el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, se haya convertido en el "colaborador necesario" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que con sus pactos con los independentistas, "amenaza los cimientos de la democracia".

En declaraciones a los periodistas, el vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, ha recordado que "el PSOE

fue un problema durante 37 años en Andalucía, pero gracias al voto

conjunto de todos los andaluces dejó de serlo, y el PSOE de Sánchez se ha convertido en una amenaza para los cimientos de la democracia en nuestro país".

Tellado ha incidido en que "hoy el socialismo camina en España de la mano de los independentistas y de los que no creen en España": "Hoy socialistas e independentistas van de la mano y se retroalimentan, y al socialismo le interesa que le vaya bien al

independentismo y al independentismo le interesa que gobierne en España al socialismo, porque Sánchez hace lo que le mandan desde Bildu y desde ERC".

Según el vicesecretario de Organización del PP, "Sánchez es un presidente dócil, al amparo de los intereses de aquellos que no creen en nuestro país" y ha lamentado que "hemos visto a lo largo de estas últimos meses y semanas un atropello constante por parte del Gobierno

de España al estado de derecho y a la separación de poderes".

En este sentido, ha puntualizado que "éste es el gobierno que ha acercado presos de ETA al País Vasco, el que ha hecho una Ley de Memoria Histórica al dictado de Bildu, el que ha indultado a los

golpistas del 1 de octubre contra la voluntad del Tribunal Supremo, y el que ha derogado de nuestro Código Penal el delito de sedición para beneficiar a los políticos que sustentan a Pedro Sánchez en la Moncloa".

Además, ha señalado que "es el Gobierno que en estos días veremos cómo reduce las penas por delito de malversación, diciéndole a todo el mundo que hay corrupción buena y corrupción mala", cuando "toda la corrupción es tremendamente mala".

Asimismo, Tellado ha lamentado que "Sánchez no esté solo, y que en el PSOE no haya quien se atreva a alzar la voz". "Nos gustaría que los líderes territoriales del PSOE, entre los que se encuentra Espadas en Andalucía, tuviesen la más mínima dignidad, como sí tuvo Leguina, para alzar la voz y decir no estamos de acuerdo".

"Son colaboradores necesarios y no lo van a hacer porque en el PSOE de hoy o estás con Sánchez o estás contra Sánchez", ha apuntado.

"Si estás con Sánchez colocan a tu marido en Patrimonio

Nacional --en alusión al marido de la vicepresidenta primera--, si estás contra Sánchez te expulsan como acaban de hacer con un político honrado y honesto como es Joaquín Leguina", ha añadido.

Frente a eso, el vicesecretario de organización del PP ha afirmado que "en el PP vamos a seguir defendiendo nuestros principios y valores" y "que hay otra forma de gobernar, que es posible, que permite poner las instituciones al servicio de las personas". "Hemos demostrado que cuando la ciudadanía nos respalda es posible", ha dicho.

En ese sentido, Tellado ha recordado que "lo demostramos en Andalucía, donde nos decían que nunca ganaríamos las elecciones y las ganamos; lo volvimos a demostrar cuando nos decían que no sacaríamos mayoría absoluta y la sacamos, y lo volveremos a demostrar

dentro de 170 días cuando José Luis Sanz se convierta en el alcalde de Sevilla".

Así lo ha manifestado durante el acto de inauguración de la Oficina de Atención al Sevillano, puesta en marcha por la candidatura hispalense y que Miguel Tellado ha calificado como "simbólica

porque "es donde quiere estar el PP en estos momentos, a pie de calle, escuchando a la gente, conociendo los problemas reales de la sociedad real".

"Somos el partido de las personas, el partido que sí está en la calle escuchando los problemas reales de la gente real, de todas esas personas a las que Sánchez les da la espalda, pero que nos darán

la victoria real en 170 días", ha indicado el dirigente popular.

Por su parte, el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha señalado que el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, representa la opción moderada y centrada. "Sanz lleva meses volcado en escuchar a todos los sevillanos, toda aportación

cuenta para el PP con el objetivo de crear la Sevilla que merecemos.