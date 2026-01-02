PP critica "el fiasco" del presupuesto del Ayuntamiento de Jaén tras la prórroga automática de las cuentas de 2017

Agustín González/Archivo - PP

JAÉN 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén, Agustín González, ha criticado "el fiasco" del presupuesto de 2026 después de que no se haya aprobado en diciembre, lo que ha supuesto "la prórroga automática" de las cuentas de 2017.

Para el PP, el informe desfavorable del Ministerio de Hacienda al presupuesto de 2026 "no sólo desmonta el discurso del alcalde, del PSOE y Jaén Merece Más, sobre la supuesta idoneidad de las cuentas públicas, sino que además evidencia que el equipo de gobierno ha incumplido sistemáticamente los plazos".

"Ya advertimos de que el presupuesto no pasaría el corte del Ministerio de Hacienda porque incumplía el techo de gasto y el capítulo de ingresos era desproporcionado", ha indicado en un comunicado el portavoz.

Para González, "la improvisación y la falta de rigor" en la elaboración del presupuesto para 2026 "ha pasado factura a sus redactores". En este sentido, ha lamentado que "el criterio técnico haya prevalecido sobre el político". "Mientras Julio Millán anuncia la inminencia del pleno firma a escondidas la prórroga del presupuesto de 2017", ha dicho Agustín González, que ha vuelto a pedir la dimisión del alcalde.

Ha añadido que la argumentación del Ministerio de Hacienda a la hora de no darle el visto bueno "constituye en la práctica una enmienda al presupuesto original", razón por la que el portavoz del Grupo Popular ha exigido al alcalde que lo modifique al objeto de incluir en las cuentas las propuestas del PP.