La Junta cierra el Centro de Atención a Familiares tras concluir el rescate de fallecidos en el siniestro de Adamuz

CÓRDOBA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha decidido este jueves, a las 14,00 horas de este mismo día, el cierre del Centro de Atención a Familiares del siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba), ubicado desde ayer jueves en el Hotel Crisol Jardines de Córdoba y anteriormente en el Centro Cívico Poniente Sur de la capital cordobesa, "una vez que ayer había descendido el número de familias a la espera de los últimos trámites administrativos tras localizar a las dos últimas víctimas en uno de los vagones del tren Alvia".

Según ha recordado la Junta de Andalucía en una nota, este centro ha ofrecido atención y asistencia multidisciplinar a los familiares de los fallecidos y desaparecidos en el siniestro, con la presencia de psicólogos y personal de emergencias para la atención, acompañamiento y notificación de las noticias que iban llegando a las familias afectadas".

A ello se ha llegado después de que el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, desactivara ayer jueves, a las 18,01 horas, el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en Andalucía, que se mantenía activado en situación operativa 1 desde las 21,50 horas del pasado domingo 18 de enero, por el accidente ferroviario.

El citado plan se desactivó una vez que fueron localizadas las dos últimas víctimas en uno de los vagones del tren Alvia y se procedió a la extracción y exhumación de sus cadáveres, hallados en el fondo del talud en el que cayó el tren, bajo escombros, chatarra y tierra en la última parte de uno de los vagones del Alvia que quedaba por seccionar.

En cualquie caso, las labores de apoyo psicológico van a mantenerse 'sine die', incluso después de la finalización de la emergencia, gracias a las Unidades de Salud Mental de la Junta de Andalucía, para que puedan seguir asistiendo a familiares, víctimas e intervinientes.