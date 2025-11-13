El PP critica que "el Gobierno del PSOE lleva dos años mintiendo sobre el futuro de la N-432 en la provincia de Córdoba"

CÓRDOBA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La senadora cordobesa del PP Cristina Casanueva ha criticado este jueves que "el Gobierno de España, del PSOE, lleva dos años mintiendo a todos los cordobeses sobre el futuro de la N-432 en la provincia", a la vez que ha calificado como "un gran escándalo que tengamos que enterarnos por el BOE de que el Gobierno deja fuera del estudio ambiental el tramo Badajoz-Espiel para la conversión en autovía de la N-432".

En una nota, Casanueva ha lamentado que "el gobierno de Sánchez y Montero una vez más han estado recurriendo a la mentira cada vez que los senadores cordobeses del PP hemos preguntado por esta infraestructura en el Senado". "Han estado mintiendo a todo el mundo cuando desde 2023 dejaron fuera del estudio ambiental a este tramo", ha advertido.

"Recientemente hemos conocido la resolución de 28 de octubre de 2025 de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del estudio informativo Autovía A-81 Badajoz-Granada, tramo Badajoz-Espiel", ha indicado, para apostillar que "ahí se indica que, durante la tramitación del procedimiento de evaluación ambiental, el 24 de julio de 2023 el promotor del proyecto desiste explícitamente de la evaluación ambiental del tramo entre la autovía A-66 y Espiel".

Según ha expuesto, "el PSOE lleva mintiendo toda la legislatura sobre el estudio informativo hasta Espiel, cuando el propio Ministerio lo había excluido en 2023", de manera que ha anunciado que los senadores cordobeses han registrado una batería de iniciativas reclamando "la copia del escrito del Ministerio de Transportes en el procedimiento de evaluación ambiental del estudio informativo en el que manifiesta que modifica el ámbito del Estudio Informativo de la A-81 sometido a evaluación de impacto ambiental, de modo que desiste explícitamente de la evaluación ambiental correspondiente al tramo entre la Autovía A-66 y Espiel (Córdoba)".

Asimismo, la senadora ha preguntado al Ejecutivo por "los criterios que le llevaron en 2023 a desistir de la evaluación del estudio informativo en el tramo de autovía A-81 entre la A-66 y Espiel". Además, ha reclamado información sobre "la situación del estudio informativo y su evaluación ambiental del tramo entre la A-66 y Espiel".

La senadora ha recordado "cómo en noviembre de 2023, el Gobierno aseguró en una respuesta parlamentaria que había remitido al Ministerio de Transición Ecológica el estudio informativo del tramo Badajoz-Espiel para recabar la declaración de impacto ambiental".

En marzo de 2024, en otra respuesta parlamentaria, ha agregado, "el Gobierno decía que el trámite estaba suspendido a petición del Ministerio de Transportes por la información adicional que había solicitado el órgano ambiental". "Ahora sabemos que no era más que una patada hacia adelante cuando sabía que nunca harían realidad esta infraestructura", ha dicho Casanueva.

"EL GOBIERNO MÁS MENTIROSO"

Un año más tarde, en marzo de 2025, en otra respuesta parlamentaria "el Gobierno decía que la declaración de impacto ambiental estaba en fase de análisis técnico para después dictarse la correspondiente resolución de impacto ambiental", mientras que "en junio de 2025 --hace sólo cinco meses-- volvió a responder diciendo que seguía pendiente de esa evaluación de impacto ambiental". "Una mentira tras otra del Gobierno más mentiroso de la historia de España y que está haciendo un daño enorme a la provincia", ha subrayado Casanueva.

"Y durante todo este tiempo, el PSOE de Córdoba, la subdelegada del Gobierno y muchos de sus dirigentes han seguido adelante con este engaño, asegurando que el proyecto seguía adelante, y siendo cómplices de una tomadura de pelo brutal hacia todos los cordobeses", ha lamentado la senadora.

Así, ha avisado de que "esta es la forma de hacer política del PSOE, mintiendo y manipulando a la gente, jugando con sus expectativas y con su futuro, dejando de lado a dos comarcas enteras, Los Pedroches y el Guadiato, y las necesidades de comunicación de toda la provincia, pasando del problema de la despoblación e ignorando al mundo rural y a los miles de cordobeses que viven en él".