El PP critica que Granada "sigue perdiendo oportunidades" por la falta de Presupuestos Generales del Estado

GRANADA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP de Granada, que ha reunido a su consejo de dirección como cada lunes, ha lamentado que el Gobierno de España haya "renunciado a su obligación constitucional" de presentar unos Presupuestos Generales del Estado para 2025, subrayando "las consecuencias" que tiene la prórroga de las cuentas para los intereses de los granadinos.

Para el secretario general de la formación, Jorge Saavedra, "la falta de cuentas afecta al tren Guadix-Baza-Lorca, la conexión Granada-Motril, los espigones, las canalizaciones de Rules, el acelerador de partículas o la autovía A-81, entre otras muchas inversiones clave para nuestra provincia".

"Granada pierde con Sánchez, que no cumple ni apuesta por los grandes proyectos y reivindicaciones históricas de Granada", ha afirmado Saavedra, quien ha denunciado que "los granadinos no podemos seguir perdiendo oportunidades por su irresponsabilidad y su debilidad parlamentaria".

"Abandonar la opción de elaborar unos presupuestos significa incumplir la ley de manera deliberada y generar aún más incertidumbre", ha asegurado. "Mientras tanto, Granada sigue sufriendo los agravios de un Gobierno incapaz de resolver las deficiencias en conexiones e infraestructuras".

"Granada no puede permitir el desprecio y el ninguneo de este Gobierno, que al no elaborar presupuestos condena a la provincia a nuevos retrasos, con excusas continuas para no dar solución a los verdaderos problemas de los granadinos", ha concluido el secretario general.