PP-A critica a Montero como candidata a la Junta: "No entusiasma ni a los suyos, sólo busca tapar la trama de Sánchez"

Repullo lamenta que "cada euro de la 'trama PSOE' pudo ser una oportunidad para Andalucía"

SEVILLA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, se ha referido este lunes al proceso abierto por el PSOE-A para proclamar a María Jesús Montero como candidata a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas como única aspirante y ha advertido de que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda "no entusiasma ni a los suyos" porque su presencia en Andalucía sólo busca "recabar apoyos para su jefe y para tapar cualquier crítica a la trama del PSOE de Pedro Sánchez".

En rueda de prensa en la sede regional del PP-A en Sevilla, Repullo ha señalado que Montero "sale en todas las fotos de la corrupción socialista de las últimas décadas" porque "estuvo en los gobiernos de los ERE y está en el Gobierno y el partido de Ábalos, Koldo y Cerdán" y ha advertido de que "lo que ella entiende como lealtad, los andaluces lo entienden como complicidad y siguen esperando respuestas"- En este sentido, el 'número dos' del PP andaluz ha destacado que "la número dos de Sánchez en el PSOE y en el Gobierno es la número 1 del PSOE-A y virtual candidata electoral que no entusiasma ni a los suyos" y ha recordado que su partido ya venía "advirtiendo de que no era la candidata reluciente y renovadora que nos vendían".

"A María Jesús Montero no le interesa Andalucía. Ella trabaja de lunes a viernes en Madrid para Pedro Sánchez. No viene a servir a Andalucía, sino a sostener a su jefe. No ha sido elegida líder del PSOE-A porque fuera la mejor opción, ya las encuestas la sitúan incluso por debajo de Juan Espadas, que ya es decir, cavando el subsuelo electoral del PSOE en Andalucía. Montero viene aquí a recabar apoyos para su jefe y para tapar cualquier crítica a la trama del PSOE de Sánchez", ha subrayado.

MONTERO "CERCADA POR LA TRAMA PSOE"

En este sentido, Repullo ha indicado que Montero "está cercada por la trama PSOE igual que lo estuvo como consejera de Hacienda en el caso ERE, igual que estuvo en el desmantelamiento de la sanidad pública andaluza cuando fue consejera de Salud en Andalucía" y ha resaltado que llegó a "poner la mano en el fuego por Santos Cerdán, de quien dijo en el Senado que era amigo personal".

"Montero no solo ha protegido a los suyos, los ha blindado", ha añadido el dirigente 'popular', que ha puesto como ejemplo que como ministra de Hacienda "rescató para la SEPI en Madrid a Vicente Fernández Guerrero, quien tuvo que abandonar la Junta de Andalucía tras ser imputado por el escándalo de la mina de Aznalcóllar". "A pesar de esa mochila judicial, Montero lo recolocó con total naturalidad en un puesto clave del sector público estatal, pero ha tenido que dimitir de nuevo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya reactivado la causa penal", ha criticado.

Acto seguido ha recordado que Montero "también ha defendido a capa y espada a su jefe de gabinete vinculado presuntamente a contratos irregulares y sobresueldos y recientemente, el que fuera su número tres en Hacienda ha dimitido tras conocerse que recibió más de 100.000 euros en sobres por archivar pleitos fiscales a empresarios afines" justo después de su ascenso al frente del Tribunal Económico Administrativo Central. "Y, por si fuera poco, su mentor político, Gaspar Zarrías, al que Montero no dudaba en llamar 'maestro', tenía a sueldo en su empresa a Leire Díez, la fontanera encargada de espiar y atacar desde la sombra al Gobierno andaluz y a su presidente, Juanma Moreno", ha proseguido.

Por todo ello, Repullo ha concluido que "lo que Montero entiende como lealtad, los ciudadanos lo entienden como complicidad" y ha censurado que "mientras el PSOE andaluz protege a los suyos, los andaluces siguen esperando respuestas" de María Jesús Montero, "que sale en todas las fotos de la corrupción socialista de las últimas décadas porque estuvo en los gobiernos de los ERE y está en el gobierno y el partido de Ábalos, Koldo y Cerdán".

"INSTITUCIONES AL SERVICIO DE LA CORRUPCIÓN"

A su juicio, "la trama PSOE ha puesto a las instituciones al servicio de la corrupción poniendo en riesgo nuestra convivencia" con el Gobierno de Pedro Sánchez que resume en "caos y desgobierno" y que cumple "siete años de mentiras, demolición constitucional, pactos secretos, presuntas mordidas, despilfarro y empobrecimiento de la ciudadanía".

Repullo se ha mostrado convencido de que "los andaluces estamos profundamente indignados ante el daño y el espectáculo bochornoso que está ofreciendo el PSOE porque lo que empezó siendo el 'caso Koldo', con una presunta estafa de mascarillas en plena pandemia, se ha convertido ya en la mayor causa de corrupción instruida en el Tribunal Supremo en los últimos años y tiene nombre propio".

"Ya no hablamos solo de comisiones por material defectuoso en plena crisis sanitaria, que ya era grave, sino de adjudicaciones millonarias en Transportes, licitaciones manipuladas, constructoras colocadas a dedo y un flujo de sobornos del que presuntamente se beneficiaron figuras clave del PSOE como José Luis Ábalos y Santos Cerdán, secretarios de organización de Pedro Sánchez, el hombre que nunca se entera de nada", ha añadido el dirigente popular, que ha destacado las "pruebas demoledorascon audios, correos, estructuras paralelas, nombres y cifras" en la que "todo apunta presuntamente a una organización criminal perfectamente diseñada desde dentro del PSOE con epicentro en Madrid, pero cuya onda expansiva golpea a toda España, también a Andalucía".

En su opinión, "cada euro presuntamente robado al Estado es un euro que no llega a nuestras infraestructuras, a nuestros trenes, a nuestros hospitales, a nuestros jóvenes", de forma que "cada presunta mordida pudo ser una oportunidad perdida en Almería o en Huelva". Acto seguido se ha dirigido explícamente al PSOE-A para preguntar "dónde están los que aquí hablan de progreso mientras callan ante este verdadero atraco". "¿Van a seguir protegiendo a Ferraz con el mismo silencio cómplice con el que se ha alimentado esta trama o van a pedir explicaciones?", ha insistido.

Frente a ello, ha garantizado que en el PP-A "no nos vamos a callar y vamos a exigir responsabilidades y a defender cada euro público porque es de todos los andaluces como hicimos con los ERE" mientras que el Gobierno andaluz que lidera Juanma Moreno seguirá "trabajando con la honestidad, la transparencia y el rigor que merecen los ciudadanos".

"El contraste es nítido porque aquí hay gestión y compromiso. Mientras España se ve arrastrada por la inestabilidad, por escándalos de corrupción y por un Gobierno que improvisa cada día para aferrarse al poder, Andalucía avanza con rumbo firme, porque aquí tenemos un presidente, Juanma Moreno, que no se esconde, que da la cara, que cumple lo que promete y que no promete lo que no puede cumplir", ha concluido Repullo, que ha reivindicado Andalucía como "garantía de confianza, de estabilidad y de buena gestión, algo más necesario que nunca en estos tiempos".