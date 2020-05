PP-A critica que Montero defienda salida del PSOE-A de la comisión: “Es la campeona en atacar a Andalucía"

SEVILLA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Toni Martín, ha lamentado este martes "la hipocresía" de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al defender la salida del PSOE-A de la comisión del Parlamento andaluz para la recuperación económica por el hecho de presidirla Vox. "No se puede dar golpes en el pecho y acusar a Vox de no respetar el marco constitucional, porque el Gobierno del que ella forma parte es líder absoluto en pactar continuamente con partidos que no respetan la Constitución".

En un comunicado, Martín se ha referido a los acuerdos del Gobierno central con ERC, "que quiere romper España, y con Bildu, que no respeta ni la vida humana mientras que Podemos niega sistemáticamente la monarquía y quieren instaurar una república".

Por ello, según ha añadido, "quienes han ganado el concurso de atacar continuamente la Constitución Española, desde el artículo 1, son los que pactan siempre con el PSOE", que "tiene que aprender y darse cuenta de que Andalucía y la Junta no es de ellos, como han llegado a creer, y que todos los grupos del Parlamento son dignos merecedores de presidir una u otra comisión".

Ha recordado que, durante la sesión de constitución de la comisión, el Grupo Popular "tuvo una generosidad sin precedentes permitiendo elegir el puesto de la Mesa que desearan a los partidos con menos representación en el Parlamento, algo que nunca había pasado".

Martín ha reiterado su sorpresa por que "a la campeona de los ataques continuos, orquestados y sin cuartel a los andaluces ahora se le despierta un instinto de defensa a Andalucía", cuando lo que supone realmente un castigo para todos los ciudadanos andaluces es "no pagar los 537 millones de euros que nos debe, intentar intervenir nuestras cuentas como hizo el pasado mes de enero, quitarnos dinero para atender a los MENAS o cambiar las reglas en el último minuto del partido para que el reparto de los 16.000 millones de fondos no reembolsables para las comunidades autónomas sea el más perjudicial para Andalucía".

Ha recalcado que "Montero es la campeona de los ataques a Andalucía, al mismo tiempo que Susana Díaz se pone continuamente de perfil para intentar salvar una carrera política que ya está completamente amortizada a base de escándalo y millones de euros de los andaluces dilapidados en juergas, drogas y alcohol".