PP-A critica que Montero siga "defendiendo a Sánchez sin dar una sola explicación" sobre la "corrupción"

SEVILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, ha criticado este lunes que la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, siga "defendiendo" al jefe del Ejecutivo nacional y líder de los socialistas, Pedro Sánchez, sin "dar una sola explicación" sobre la "corrupción" que incluso habría podido afectar a obras estatales en Andalucía.

Así se ha pronunciado Repullo, en una comparecencia ante los medios de comunicación en las inmediaciones del puente del quinto centenario de Sevilla, "afectado por una presunta mordida de 450.000 euros de la trama Koldo".

Para Repullo, "nadie se cree que Montero no supiera lo que pasaba en un Gobierno del que es vicepresidenta" y cuando ella "tenía la caja", y ha añadido que tampoco nadie se cree "a estas alturas que Pedro Sánchez no supiera a qué se dedicaban su número dos primero (José Luis Ábalos) y su número dos segundo (Santos Cerdán)".

Ha manifestado que, por ejemplo, Montero "tenía la caja para aprobar los presupuestos" para la remodelación del puente del quinto centenario, del "que se han llevado presuntamente una mordida de 450.000 millones de euros".

Al hilo de esto, el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha manifestado que "es vergonzoso que infraestructuras vitales para la provincia de Sevilla se hayan podido utilizar como presunto botín por una red de intereses personales, partidistas y delictivos".

Por su parte, Antonio Repullo ha recalcado que "no puede venir María Jesús Montero a Andalucía a defender de manera sistemática a un Pedro Sánchez que está agotado, a un gobierno que está, no en decadencia, sino terminado y que no tiene ni la más mínima oportunidad de seguir adelante porque, en ningún caso, tiene la confianza de los españoles y muchísimo menos de los andaluces".

Para Repullo, resulta "mucha casualidad que cuando hay un caso de presunta corrupción, la señora Montero está demasiado cerca: de los ERE, de Ábalos y de Cerdán, por el que puso la mano en el fuego".

Por tanto, ha vuelto a reclamar que "María Jesús Montero tiene que venir a Andalucía a dar explicaciones de verdad de qué está haciendo su jefe de gabinete en el Gobierno del que ella es vicepresidenta", ya que presuntamente "arregló multas de Hacienda a empresas para cobrar presuntas comisiones".

De otro lado, Repullo ha puesto en valor el acto celebrado este domingo en Málaga, con las intervenciones de Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno, y donde "se respiraba ilusión y futuro", con el "apoyo" de la sociedad andaluza.

Ha señalado que los andaluces "rechazan la polarización, el politiqueo y el barro que Montero ha querido traer a Andalucía", como en el acto que ayer celebró en Écija (Sevilla).

Respecto a la encuesta de GAD3 para el diario ABC que se publica este lunes, Antonio Repullo ha señalado que refleja que las políticas del Gobierno de Juanma Moreno están "en línea" con lo que demandan los andaluces. "Seguimos teniendo el apoyo y la confianza mayoritaria de los andaluces", ha dicho Repullo, apuntando que "debe de ser duro para el PSOE que se inventen a una líder en el mes de enero y esté peor valorada que el anterior líder, Juan Espadas", en referencia a María Jesús Montero.