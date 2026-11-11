PP-A critica que el PSOE-A no tenga "ni servicios mínimos" para participar en el debate del Presupuesto en el Pleno

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ofrece una rueda de prensa para analizar asuntos de actualidad. A 3 de noviembre de 2026 en Sevilla (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha criticado que el Grupo Socialista se vaya a ausentar este miércoles del debate de totalidad del proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía de 2027, y no tenga "ni servicios mínimos" para participar en dicho debate, al que ha renunciado a asistir para apoyar la jornada de huelga general convocada por los sindicatos mayoritarios --UGT y CCOO-- para este 11 de noviembre.

Así lo ha comentado el secretario general del PP-A en declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press en las que Antonio Repullo ha considerado que esta huelga general tiene "un profundo sentimiento electoral", y al respecto ha llamado la atención acerca de que desde el propio Gobierno se la ha descrito como "una huelga política".

En esa línea, ha destacado que "miembros del Gobierno" estaban este pasado martes "animando a la gente" a secundar esta huelga general, cuando "normalmente" una acción así "siempre se convoca frente al Gobierno" de turno. Además, ha llamado la atención acerca de que "la propia estratega de la campaña de Pedro Sánchez", en referencia a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, "la definió como una huelga contra la oposición".

De este modo, Repullo ha considerado que, con esta huelga, desde el Gobierno de Pedro Sánchez se pretende "tapar la falta de gestión" y "esos casos de corrupción que inundan esta última fase" del Ejecutivo socialista, además del "abandono de los servicios públicos" que, según ha abundado el representante del PP-A, se produce "especialmente en Andalucía, que es la comunidad más maltratada de toda España" por parte del Ejecutivo, según ha denunciado.

Al hilo, ha aludido en ese punto a los accidentes de trenes de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo) registrados en un lapso de tiempo de nueve meses en este mismo año, que "han afectado de manera tanto personal como desde el punto de vista económico" a esta comunidad, según ha subrayado el dirigente del PP-A.

Antonio Repullo ha sostenido que lo que hay que hacer es "ponerse a trabajar, cambiar el 'chip' de un Gobierno que no está gestionando, que no ha gestionado, que se ha dedicado a otra cosa, y trabajar como estamos haciendo en Andalucía", según ha defendido antes de destacar que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, trasladaba el pasado domingo en un mitin en Málaga su deseo, si llega a ser presidente del Gobierno, de "llevar ese modelo de éxito de Andalucía al resto de España", para lo que las elecciones generales del 29 de noviembre constituyen "una grandísima oportunidad", según ha señalado.

AUSENCIA DE LA OPOSICIÓN EN EL DEBATE DEL PRESUPUESTO

Sobre la coincidencia de la huelga general con la sesión plenaria programada para este miércoles en el Parlamento andaluz, que incluye, entre otros asuntos, el referido debate de totalidad del proyecto del Presupuesto de la Junta para 2027, el secretario general del PP-A ha subrayado que es la ley "más importante a nivel político" y también "para los andaluces", porque con ella "se mejora la calidad de vida" de los ciudadanos, según ha defendido.

Repullo ha considerado que, con la ausencia prevista de los diputados socialistas a este debate por coincidir con la huelga general, "se comprueba que el Partido Socialista no tiene respeto a los Presupuestos", y al hilo ha subrayado que el Gobierno de España que sustentan desde el PSOE no ha presentado durante la legislatura "ni un solo Presupuesto" General del Estado.

El representante del PP-A ha criticado que los socialistas andaluces "ni siquiera tienen servicios mínimos para atender a los Presupuestos, ya que han anunciado que no van a estar presentes en el Pleno" este miércoles, y al hilo ha señalado que "es lamentable tener un Partido Socialista que se haya ido a la extrema izquierda, que haya abandonado posicionamientos posibilistas".

Ha agregado que los socialistas tenían en el debate de totalidad de este miércoles "una muy buena oportunidad" para trasladar en el Pleno "aquellas cuestiones que se puedan mejorar" del Presupuesto o con las que no estén de acuerdo, pero "han decidido no hacerlo". "Ese es el respeto que tienen a la ley más importante", ha censurado el dirigente del PP-A antes de concluir subrayando que el Parlamento es "la sede que representa a todos y cada uno de los andaluces".