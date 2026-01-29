PP-A critica que a PSOE-A y Podemos les dé "igual" lo que ha dicho la justicia sobre los contratos del SAS

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 29 de enero de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los grupos par - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha criticado este jueves que al PSOE-A le dé "igual" lo que haya dicho un tribunal de Sevilla sobre la causa referida a los contratos de emergencia del servicio Andaluz de Salud (SAS) y la decisión del archivo de la misma.

En rueda de prensa, Toni Martín ha insistido en que todo este asunto de los contratos del SAS no es más que una "querella política que el PSOE-A y sus satélites de la izquierda tienen contra el presidente de la Junta, Juanma Moreno, su Gobierno y el Servicio Andaluz de Salud", y ha venido un juzgado de Sevilla a archivar la "querella principal" tras la denuncia presentada por los socialistas.

Ha manifestado que el auto de archivo "recoge afirmaciones muy contundentes que desarman absolutamente a los querellantes y destapan las vergüenzas de una estrategia más bien política".

Para Martín, "lo sorprendente de todo" es que los portavoces de los grupos querellantes sigan haciendo las mismas afirmaciones que antes del archivo de la causa, demostrando que les "da igual" lo que haya dicho un juez.

La actitud "infantil" de esos portavoces, según Martín, es la siguiente: "Antes yo decía que eso era corrupción política, antes yo decía que se estaba saqueando el dinero de la salida pública andaluza y ahora lo sigo diciendo, y me da igual lo que diga la justicia".

En su opinión, estamos ante un "ejemplo claro o de mala fe política o, lo que sería peor, un ejemplo claro de tontura política", sobre todo, cuando se insiste desde algunos portavoces en que hay un caso de "corrupción política".

Martín ha señalado que PSOE-A y Podemos, como denunciantes, deberían asumir "el fracaso" y la "derrota política".

Se ha mostrado convencido de que con el resto de causas sobre los contratos de emergencia del SAS que están abiertas en otros juzgados, va a suceder "lo mismo" que con la causa del juzgado de Sevilla, y se va a seguir demostrando que "no había habido irregularidades".