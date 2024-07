PP-A critica las querellas del PSOE "por decir la verdad" sobre que "estaba inmerso en el caso de corrupción" de los ERE

SEVILLA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha criticado este viernes las querellas por injurias y calumnias que el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, anunció este pasado jueves que había interpuesto su partido contra once políticos de PP y Vox por declaraciones con las que, según ha defendido el 'número dos' de los 'populares' andaluces, han dicho "la verdad" y han denunciado que "el PSOE estaba inmerso en el mayor caso de corrupción de la historia de Andalucía", en referencia al de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

En rueda de prensa en la sede del PP-A en Sevilla, Antonio Repullo, que es uno de los dirigentes del PP hacia los que se dirigen las demandas anunciadas este jueves por el líder del PSOE-A, ha comentado que "ayer, cuando llegué a mi casa, tuve que explicarle a mis hijos y a mi mujer qué era una querella, y que se querellan contra mí simplemente por decir la verdad, por denunciar que el PSOE estaba inmerso en el mayor caso de corrupción de la historia de Andalucía".

Tras ello, ha advertido al PSOE y a Espadas que "no me van a callar". "Entré en este partido para servir a los andaluces, y les recuerdo que Andalucía no olvida", ha proclamado, y ha señalado el tono "desafiante" con el que, en su opinión, el secretario general del PSOE-A "intentó amedrentar a algunos representantes públicos del Partido Popular con amenazas y anuncios de querellas".

"Señaló a todo el grupo del PP, queriendo meter miedo, para silenciarnos", ha comentado Antonio Repullo, que ha subrayado que "el lugar elegido fue el Parlamento de Andalucía", y que con esas denuncias se les "acusa de decir la verdad y de no dar por buena su torpe reescritura del caso ERE".

El secretario general del PP-A ha sostenido que "eso sólo les sirve para describir el peor momento que vive el partido socialista en nuestra tierra", y ha remarcado que "el caso ERE es el mayor caso de corrupción de la historia de España, se defraudaron 680 millones de euros de todos los andaluces, lo sentenciaron la Audiencia y el Supremo", así como que los condenados por dichas instancias "seguirán condenados tras la sentencia del Constitucional" que estima parcialmente sus recursos de amparo.

"Se mantiene que hubo un fraude y que existió una trama" en torno a este caso por el que "aún hay 134 causas abiertas", según ha puesto también de relieve el secretario general del PP andaluz antes de apostillar, en un mensaje dirigido al líder del PSOE-A, que, "si por decir la verdad nos presenta una querella, adelante".

"Si no se respeta a sí mismo, no le voy a pedir que tenga un mínimo respeto por la justicia, ni por los andaluces. Porque ya sabemos cómo funcionan, sin dar un solo argumento, ni explicaciones, solo a base de amenazas", ha continuado criticando Antonio Repullo, para quien "sorprende que el PSOE haya indultado y amnistiado a condenados por corrupción, a independentistas, a prófugos de la justicia en Cataluña, y ahora en Andalucía venga el PSOE a amenazarnos con querellas por una razón", la de que "han perdido la confianza y la credibilidad del pueblo andaluz", ha abundado.

Ha agregado, según informa el PP-A en una nota, que "eso mismo es lo que le está pasando al señor Espadas en su propio partido", y en esa línea ha indicado que "hasta Susana Díaz le ha pedido a Espadas que deje de hacerse daño a sí mismo y que se aparte".

EL PSOE-A "AL SERVICIO DE SÁNCHEZ"

"Cada vez más miembros del PSOE de Andalucía están pidiendo a Juan Espadas se eche a un lado", ha dicho también el secretario general del PP-A, quien también ha lamentado que, "una vez más el PSOE de Andalucía se pone al servicio de (Pedro) Sánchez para desviar la atención del 'caso Koldo', 'Tito Berni', Instituto de las Mujeres y la declaración del propio Sánchez en el caso Begoña" Gómez.

En todo caso, Antonio Repullo ha aseverado que, "por más que lo diga, lo repita y lo tuitee, el caso ERE existió. Así lo dice el Supremo y así lo reconoce el Tribunal Constitucional, que ni niega los hechos ni perdona a los culpables, que sólo pide, en una decisión sorprendente y controvertida, que se vuelva a juzgar a los delincuentes, por si acaso pueden arañarles algunos meses a su pena. Eso es todo", ha zanjado.

"El Partido Popular, y yo como secretario general, vamos a seguir diciendo la verdad. Vamos a seguir defendiendo la dignidad y el decoro de Andalucía", ha insistido Antonio Repullo antes de concluir advirtiendo que "no vamos a caer en su red de mentiras, de lío, de insultos y de amenazas", y que "el tiempo en el que el PSOE amedrentaba e imponía su ley del silencio ya pasó, afortunadamente".

El secretario general del PP-A ha defendido también que el PP "es un partido adulto, que siempre va a estar del lado de la responsabilidad y del respeto", y que "Andalucía se cansó ya" de la "política infantil" del PSOE, "del lío y de sus chanchullos".

"Por eso Juanma Moreno es presidente de Andalucía con el apoyo mayoritario de esta tierra", ha aseverado el secretario general del PP-A, que ha terminado incidiendo en que la "estrategia de polarización, de cainismo y de falsedad" de los socialistas "tocó fondo ayer con esta vulgar amenaza al Partido Popular", y subrayando que "no nos vamos a callar, no nos van a asustar". "La verdad nos ampara. Andalucía no olvida", ha concluido Antonio Repullo.