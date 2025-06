PP-A culpa a Sánchez de "la degradación de la política" y recurre a "cortina de humo" de la Conferencia de Presidentes

GRANADA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular de Andalucía, Antonio Repullo, ha denunciado este viernes en Granada que "estamos viendo en televisión todos los días la degradación de la política", que ha atribuido a "un Gobierno que no sirve, no ayuda y no está a la altura" de las necesidades de España.

"Tenemos un presidente que no puede, que no sabe. Pedro Sánchez es la nada porque nada puede hacer", ha afirmado sobre la debilidad parlamentaria de Sánchez y su gobierno.

En este contexto ha considerado Repullo que la Conferencia de Presidentes, que se celebra este viernes en Barcelona, "no se ha convocado con una voluntad real de diálogo, sino como una maniobra política para desviar la atención", por lo que ha inferido que se ha convertido en "una cortina de humo para que los medios y la opinión pública no se centraran en ese nuevo escándalo que afecta directamente al presidente del Gobierno".

El secretario general de los populares andaluces ha subrayado que su convocatoria la marca "una fecha muy concreta: se convocó precisamente el mismo día que salió el escándalo de los WhatsApp entre Pedro Sánchez", según una nota de este partido sobre una comparecencia informativa celebrada en la sede del PP de Granada, en el marco del foro 'Granada a tu lado'.

Ha proseguido argumentando sobre la celebración de la reunión de este órgano de interlocución entre Gobierno y comunidades autónomas que "empezó mal la convocatoria" y pese a ello, ha reconocido la responsabilidad de los presidentes autonómicos del Partido Popular, "que han acudido con absoluta lealtad institucional y con la responsabilidad que exige representar a sus comunidades autónomas".

Ha destacado que, durante semanas, los presidentes autonómicos del PP han solicitado al Gobierno de Sánchez y Montero que los temas a tratar en esa conferencia fueran los que realmente preocupan a los ciudadanos.

Antonio Repullo ha lamentado que en todas las decisiones del Ejecutivo socialista prime el cálculo político sobre el interés general, subrayando que "ninguna decisión que toma Sánchez busca el bien común. Y si se mantiene es por oportunismo político, por los peajes que paga a sus socios".

Ha sostenido que esta situación de deterioro "nos la ha traído Pedro Sánchez de la mano de María Jesús Montero" y ha señalado que la vicepresidenta "no ejerce como tal".

De Montero ha remarcado que "no cumple con sus obligaciones ni con sus responsabilidades", ya que "en vez de trabajar como vicepresidenta del Gobierno, ha venido a Andalucía a hacer oposición, a mentir, a engañar y a enrarecer el clima político que vivimos en nuestra comunidad autónoma".

MONTERO: "DEFIENDE Y BLANQUEA LOS ERE"

Ha recordado que la actitud de la vicepresidenta y secretaria general del PSOE andaluz en Andalucía incluye "defender y blanquear los ERE", ante lo cual ha justificado la iniciativa del Partido Popular de apoyar el debate abierto por la Audiencia Provincial de Sevilla acerca de elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ante la necesidad de elaborar nuevas sentencias sobre los exaltos cargos socialistas tras el fallo del Tribunal Constitucional a raíz de sus recursos de amparo.

"Nos hemos visto obligados a ir a la justicia europea para que se depuren esas responsabilidades de aquellos gobernantes socialistas que incurrieron en uno de los mayores desmanes y de casos de corrupción de toda la historia de nuestra democracia", ha afirmado en este sentido el número dos del PP andaluz.

"Es importante que la sociedad sepa que aquellos que gastaron 680 millones de euros en cosas particulares, en generar una red interna en Andalucía que les servía para mantenerse en el poder, eso ya no lo van a poder hacer", ha añadido.

En las críticas de Repullo hacia el Gobierno ha incluido la figura del ministro de Transportes, Óscar Puente, a quien ha recriminado su falta de respuesta y compromiso con Andalucía.

Ha señalado que lleva "seis meses dejando tirado a más de 1,2 millones de niños andaluces" a quienes se les ha negado una ayuda al transporte escolar por parte del Gobierno de España, pese a que la Junta de Andalucía sí ha dado una respuesta efectiva para atender esa necesidad.

El secretario general del PP de Andalucía ha lamentado que "el ministro Puente está desaparecido en combate", y ha ironizado con su paradero. "No sabemos dónde está, probablemente en las cloacas de Ferraz buscando información para meterse con algún compañero o con algún dirigente del Partido Popular", ha afirmado, antes de remachar que "no está haciendo su trabajo, igual que no lo hace la ministra Montero".

LA VÍA ANDALUZA DE JUANMA MORENO

Repullo ha contrapuesto la gestión del Gobierno con la situación de Andalucía, que ha presentado como una alternativa clara a la situación política actual.

Ha puesto en valor la "vía andaluza" impulsada por Juanma Moreno, basada en el diálogo y en la gestión transformadora, y ha destacado que este modelo también se refleja en los ayuntamientos y diputaciones gobernados por el PP.

Ha destacado la celebración de más de 100 foros 'Andalucía a tu lado' por toda la comunidad, que ha propiciado que "estamos hablando de temas que le interesan a las andaluzas y a los andaluces, como la movilidad y la vivienda", antes de reivindicar que "ésa es la manera de hacer política que pretende copiarnos el PSOE, pero que no es capaz de replicar".

El secretario general del PP-A ha concluido que "el PP tiene ganas y tiene entusiasmo y está preparado para encabezar la regeneración institucional y pública de este país", convencido de que "solo hace falta exportar el modelo de Juanma Moreno, que logró sacar de Andalucía la red clientelar y corrupta que implantó el PSOE-A". Ha añadido que "serán tiempos nuevos" y que "Andalucía seguirá su camino hacia un futuro ilusionante".

"He dado un paseo por el centro de Granada y he visto lo que es el cambio, lo que es la gestión transformadora, lo que es hacer que una alcaldesa mire hacia el horizonte y quiera hacer obra", ha comentado en referencia a la labor de la alcaldesa, Marifrán Carazo.

"Una ciudad donde sus vecinos vivan mejor, donde tengan mejor calidad de vida, más bonita para los granadinos y para quienes venimos de fuera", ha dicho sobre la gestión de la regidora.

Repullo ha subrayado que el formato de éxito de la Junta de Andalucía y de los gobiernos locales del PP es el que quieren trasladar al resto de España, con una forma de hacer política centrada en las soluciones reales.