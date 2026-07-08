El PP-A defiende que el acuerdo está "dentro de las competencias de la Junta" y que "no hay motivos para dudar de Vox"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario popular, Toni Martín, ha defendido que la creación de un servicio de verificación del fraude prestacional y del padrón y residencia afectiva, punto 21 del acuerdo de gobierno entre PP-A y Vox, se hará "dentro de las competencias de la Junta de Andalucía".

"No hay que asustarse, los gobiernos están para eso, están para perseguir el fraude", ha afirmado Martín en una rueda de prensa en el parlamento después de que el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha calificado este punto como "la creación de un ICE andaluz".

El portavoz popular ha defendido el diálogo con Vox para llegar al acuerdo y ha asegurado que "no hay motivos para dudar de su lealtad". "Yo estoy convencido de que esa es la intención de los dos partidos y que van a hacer todo lo posible por cumplirlo", ha reafirmado Martín.

En dicho acuerdo está recogido un cambio en la Mesa del Parlamento para ceder una vicepresidencia a Vox, lo que supondría la salida de uno de los miembros del PP. Martín no ha avanzado el posible nombre que saldría del órgano parlamentario.

"Ahora mismo ni siquiera le puedo confirmar la fecha de nombramiento de los próximos consejeros del Gobierno de Andalucía. Y ese es el siguiente paso. Las cosas hay que hacerlas paso a paso", ha señalado.

En este sentido, no ha confirmado posibles negociaciones entre PP-A y Vox para los miembros de órganos parlamentarios y otras entidades como RTVA, como deslizó el portavoz nacional del Vox, José Antonio Fúster.

"Se ha llegado a un documento de acuerdo, pero eso no quiere decir ni que no se haya hablado de otros temas ni que no se vayan a acordar. Si le digo que a día de hoy yo no tengo conocimiento de que haya ningún acuerdo formal sobre esto de ningún tipo", ha asegurado Martín.

Ante las críticas de los grupos de la oposición, el portavoz del grupo popular ha subrayado que "va a seguir con la mano tendida desde la calma".