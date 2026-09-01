PP defiende que la manifestación por Ceuta de este miércoles es de "todos" y no se puede "politizar"

Archivo - El vicesecretario del PP de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo - David de Haro - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Hacienda, Infraestructuras y Vivienda del PP, Juan Bravo, ha defendido que las concentraciones ciudadanas en apoyo a Ceuta, previstas para este miércoles ante ayuntamientos, coincidiendo con el Día de la ciudad autónoma, son de "todos" y es una "pena" que se intente "politizar".

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Bravo ha indicado este martes, sobre el hecho de que el PSOE haya denunciado el "uso partidista" por parte del PP de esa manifestación y haya pedido no participar en las concentraciones, que cada día "cuesta más entender lo que hace" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su entorno desde el día que se "produjo la invasión hasta el día de hoy".

Ha considerado que lo único que pretendían los ceutíes cuando empezaron en redes sociales a pedir esa manifestación en toda España es que no se les "olvide".

Para Bravo, el "gran miedo que tienen también" los ceutíes es que los hechos que están teniendo hoy gran repercusión, "dentro de 15 días, la gente los vaya olvidando, porque aparezcan otros problemas u otros casos de corrupción".

"Yo creo que esa manifestación es de todos; lo que la gente pide es que, igual que España es solidaria en muchos momentos, también lo sea con Ceuta, y es una pena que se intente politizar", ha recalcado el dirigente del PP.

Sobre las palabras de Sánchez en relación con una visita del Rey Felipe VI a Ceuta, ha indicado que es "difícil de entender" que un presidente del Gobierno, "para desviar el foco, ataque a la institución del Rey".

"Para desviar que ha estado un mes de vacaciones y no se ha preocupado por Ceuta, que sus ministros vienen aquí un rato y se van, que no ha dado ninguna respuesta, o para desviar que está faltando a la verdad", ha añadido Juan Bravo.

Ha recordado que el Rey habló con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, a quien recibió en audiencia, y "se comprometió a que iba a visitar" la ciudad autónoma, pero "necesita que todos sus actos sean refrendados".