PP-A defiende que el presupuesto de la Junta muestra una "apuesta firme" por el sector agroindustrial

MENGÍBAR (JAÉN), 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha destacado que el proyecto de presupuestos de la Junta para 2023 muestra una "apuesta firme con todo el sector agroindustrial", para el que "no hay promesas sino que sólo hay realidades que aparecen bien definidas".

Así lo ha indicado este lunes en una visita al Parque Científico y Tecnológico Geolit, ubicado en Mengíbar (Jaén), donde ha estado acompañado por responsables del partido en la provincia, encabezados por su presidente, Erik Domínguez.

Repullo ha afirmado que las cuentas de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural "ascienden a 1.655 millones", de modo que "el aumento es del 21,6 por ciento respecto a las anteriores cuentas". Además, "el 76,1 por ciento del gasto de la consejería se destina a inversión".

"Desde el PP defendemos que no gastamos, sino que invertimos y es una inversión en futuro, estabilidad, seguridad y certidumbre. En resumen, invertimos en el bienestar de los andaluces", ha manifestado.

Entre las principales líneas del presupuesto de la Consejería de Agricultura, ha hablado de 76 millones para el relevo generacional; 144 para la modernización e innovación del sector; 60,7 millones para la modernización de explotaciones; 88,4 para la mejora de caminos o los 28 millones para la digitalización e innovación del sector.

Repullo ha añadido que ocho de cada diez euros del presupuesto estarán en manos de los sectores productivos o se destinarán a infraestructuras, vitales en materia hidráulica, dinamización y competitividad del sector agroindustrial. Al hilo, se ha detenido en los 14,7 millones para el apoyo a la agroindustria, innovación, comercialización y transformación del sector en la provincia de Jaén.

"Son 14,7 millones para que ninguna empresa se quede atrás. Andalucía tiene que avanzar, y sin sus empresas resultaría imposible. El Gobierno de Juanma Moreno y el PP siempre estarán ahí para ayudar a quienes necesitan modernizarse, innovar y progresar Un campo andaluz más eficaz y eficiente es bueno para todos", ha subrayado.

Para esta provincia también ha valorado los cuatro millones que se destinan al Centro Andaluz de Control de Calidad del Aceite de Oliva, "una instalación que resultará neurálgica para la trazabilidad y enseñar al mundo la calidad del aceite de esta tierra, y que será un foco de nuevas oportunidades para el sector olivarero".

AGUA

Se ha referido, igualmente, al compromiso de la Junta con el agua, que "suma 518 millones en políticas de agua", y ha lamentado que, "mientras Andalucía se seca, quien tiene la mayoría de las competencias, que es Pedro Sánchez, mira para otro lado". A su juicio, es ejemplo de que el Ejecutivo autonómico "se anticipa a los problemas, es proactivo, gobierna con luces largas y no busca resultados a corto plazo".

Frente a ello, ha afeado que el Gobierno, "cuando más falta hace, recorta un doce por ciento en la Confederación Hidrográfica del Gualdalquivir, lo cual supone un insulto a los andaluces y mucho más cuando pones al frente de la CGH a un 'hooligan' político en lugar de a un gestor solvente".

"En Andalucía sí hay un Gobierno previsor que ya ha aprobado dos decretos de sequía con 141 millones de euros, frente a los 9,6 del Gobierno y que, además, ya cuenta con el 48 por ciento de ejecución de obras", ha dicho.

A ello ha sumado "el esfuerzo inversor sin precedentes en depuración, donde ya hay 300 actuaciones en marcha", de las que muchas "fueron declaradas de interés de la comunidad en 2010".

"Desde el PP siempre vamos a tener la mano tendida para negociar todo lo que sea posible, y aunque no tengamos las competencias siempre estamos abiertos nuevas fórmulas para que sean los andaluces quienes salgan beneficiados", ha asegurado.

Al hilo, ha agregado que la Junta "se adelantará con un 50 por ciento para acometer obras hidráulicas urgentes", aunque no sean de su competencia "porque resultan completamente vitales para los andaluces". Sobre el canon del agua, ha subrayado que "ahora sí se ejecuta" y, de los 1.148 millones recaudados, "ya se invierten 747 millones y ya hay 449 programados para nuevas infraestructuras".

"Como con muchas otras cosas, el lastre, los pufos y las facturas que dejó el socialismo eran inimaginables. Hasta que no se abrieron los cajones no se pudo ver la dimensión. Sin embargo, todo esto no es una excusa sino todo lo contrario, es un acicate para seguir trabajando más y mejor por Andalucía", ha incidido.

CENTRO PUNTERO

Por su parte, el presidente del PP de Jaén ha aludido también a los cuatro millones de euros que contempla el presupuesto para el Centro de Referencia de Control de Calidad del Aceite de Oliva.

"Será el primero en Andalucía y puntero a nivel nacional y en él se trabajará para mejorar aún más la calidad de nuestro aceite de oliva", ha dicho, no sin aplaudir el compromiso presupuestario "para dar fe de que el proyecto ya es una realidad" y que a partir de 2023 empezarán los pasos de redacción del proyecto, construcción...".

Una vez en marcha, según ha comentado Domínguez, "el aceite se podrá refinar aún más y el producto será todavía mejor y seguir llevando el oro líquido a todo el mundo con la mayor calidad posible con la homologación oficial de la Junta de Andalucía".