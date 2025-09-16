El PP denuncia la "deslealtad" del Gobierno con la Costa de Granada por el corte de la A-44

MOTRIL (GRANADA), 16 (EUROPA PRESS)

El PP ha denunciado este martes "la deslealtad" del Gobierno al comenzar las obras de la A-44 "sin informar a los ayuntamientos afectados", puesto que, según ha señalado la presidenta del PP de Motril y alcaldesa de esta localidad, Luisa García Chamorro, supieron del corte "por los medios de comunicación" y siguen "sin información clara ni respuestas".

"El cierre del tramo de la autovía durante más de tres meses ya está generando un enorme perjuicio a miles de ciudadanos, así como a la economía de la Costa, que vuelve a ser la perjudicada por otra decisión del Gobierno", ha señalado.

García Chamorro se ha referido a los "retrasos injustificables en otras obras competencia del Gobierno" y ha advertido de que no permitirán que se repita la situación de "dejadez e irresponsabilidad que tanto daño ha hecho a Motril". En este sentido, ha exigido que "se respeten los plazos anunciados e informen puntualmente a los ayuntamientos mientras se desarrollan las obras".

Por su parte, el diputado nacional Carlos Rojas ha criticado la actitud del subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, "que actúa de forma unilateral y con muy poco respeto por la Costa". Rojas ha denunciado que "una vez más, el Gobierno demuestra su escasa sensibilidad con la provincia de Granada, tomando decisiones sin diálogo ni transparencia".

"El cierre de la A-44 es solo la punta del iceberg de una política de abandono que se extiende a otros ámbitos como el tren Granada-Motril", ha añadido Rojas, recordando que "los regantes de Rules siguen esperando una solución para la financiación de los nuevos desglosados, mientras el Gobierno mira hacia otro lado".

García Chamorro y Rojas han coincidido en reclamar al Gobierno que siente a los alcaldes de los ayuntamientos afectados y trabaje a partir de un plan de movilidad alternativo, en lugar de improvisar dañando los intereses de la economía de la Costa, y con ello, el día a día de miles de granadinos", han concluido.