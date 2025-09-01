PP-A denuncia "engaño" de Montero con una condonación de deuda que premia "mala gestión y beneficia al independentismo"

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, ha denunciado este lunes que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "en uno de sus últimos servicios al sanchismo, nos quiere colar la reestructuración de la deuda como si fuera un regalo, cuando es una imposición y un privilegio más del independentismo a cambio de los votos necesarios para mantener a (Pedro) Sánchez en la Moncloa".

En rueda de prensa en Sevilla, Repullo se ha referido al hecho de que de que este martes el Consejo de Ministros vaya a aprobar el proyecto de ley para asumir hasta 83.252 millones de deuda de todas las comunidades autónomas, de los que el mayor montante, 18.791 millones, correspondería a Andalucía.

Se ha mostrado convencido de que con esa medida del Gobierno central, se pretende que la deuda que tiene Cataluña "vamos a pagarla entre todos los españoles". "Esta reestructuración perjudica a quienes vamos al día con nuestras obligaciones y sólo beneficia, cómo no, a los independentistas que han disparado la deuda", ha agregado.

Ha insistido en que "el engaño de Montero con la deuda sin abordar la infrafinanciación que sufre Andalucía es un parche muy caro que premia la mala gestión de los independentistas". A su juicio, "la verdadera solución radica en un fondo de nivelación justo y una reforma del sistema de financiación autonómica que garantice la equidad territorial sin incentivos perversos".

Antonio Repullo ha aclarado que "la reestructuración de la deuda no supondría ni un euro más para invertir en los andaluces", apuntando que lo único que supondría "más inversión sería una financiación justa que nos iguale a la media del resto de comunidades".

Ha insistido en la medida sobre la condonación de la deuda "es una exigencia que nació del pacto con los independentistas y que Montero pretende blanquear porque no la han pedido las comunidades autónomas, excepto Cataluña".

Repullo ha manifestado que frente a una Andalucía que "avanza" de la mano del Gobierno de Juanma Moreno, María Jesús Montero se presenta como una candidata a la Presidencia de la Junta que defiende a los "independentistas y que es peor valorada" en esta comunidad que en España.

"Es la ministra más conocida y la más rechazada por los andaluces", según el dirigente popular, quien ha indicado que Montero "aquí tiene un pasado con los ERE y los recortes en sanidad y un presente de agravio por el cupo separatista y el castigo de la infrafinanciación".

"Montero pedía una mejor financiación para Andalucía cuando era consejera, pero ahora que es ministra y tiene en sus manos la posibilidad de poder hacerlo, prefiere hacer concesiones al separatismo, romper la solidaridad entre territorios y, por tanto, castigar a esta comunidad para privilegiar a los socios que mantienen a Sánchez en Moncloa", ha agregado.

A su juicio, es "incompatible impulsar la financiación singular de Cataluña mientras mantiene infrafinanciada a Andalucía y ser candidata en nuestra tierra".

Ha defendido que hoy Andalucía, con Juanma Moreno como presidente, "es motor, es esperanza, es moderación y es liderazgo".