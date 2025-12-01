PP-A denuncia el "error político irreparable" de PSOE-A "apoyando la ordinalidad" del independentismo en la financiación

El secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, este lunes - PP ANDALUZ

SEVILLA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha denunciado este lunes el "error político irreparable" de PSOE-A "apoyando la ordinalidad" en la financiación autonómica que ha exigido el independentismo y que ha "firmado" la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

En rueda de prensa, el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, ha puesto sobre la mesa la necesidad de una alternativa política para España, un país "que no funciona" debido a un Gobierno central que "ataca" a las comunidades autónomas y, especialmente a Andalucía, una tierra "doblemente castigada".

Ha valorado cómo ayer en Madrid "miles de personas mostramos con civismo y con respeto democrático el hartazgo que sentimos", y la necesidad de una alternativa y de "un saneamiento de nuestras instituciones". Se ha referido a la falta de Presupuestos Generales del Estado, a las leyes "que no se aprueban y a "la falta de rumbo general, con unas instituciones que poco a poco sucumben al sanchismo".

A su juicio, "el sanchismo ha tocado fondo y el PSOE-A le ha entregado su alma". Ha manifestado que María Jesús Montero, también secretaria general del PSOE-A, "ha vendido el bienestar de los andaluces y la igualdad de todos los españoles únicamente para financiar el cupo separatista y para mantener a su jefe en la Moncloa".

El dirigente del PP-A ha recordado que "la misma Montero que en 2018 exigía 4.000 millones de euros para nuestra tierra, ahora ordena al PSOE-A posicionarse a favor del independentismo, apoyando el principio de ordinalidad (más para los que más tienen) en el Parlamento esta misma semana, renunciando al acuerdo de financiación que ellos mismos impulsaron hace siete años".

Esto es, a su juicio, "un error político irreparable" de los socialistas andaluces, que obliga a "poner la lupa sobre las cosas que realmente están pasando: sobre la vivienda, sobre la convivencia, sobre la inflación, sobre las economías familiares y también sobre los servicios públicos".

Repullo ha incidido en que Andalucía está "doblemente castigada", no sólo por un sistema de financiación injusto, sino también por la "progresividad en frío, nombre técnico de la estrategia del Gobierno central, que tiene un efecto devastador por ser el gran atraco silencioso a las familias españolas".

"Han convertido la inflación en su negocio fiscal", según Repullo, quien ha añadido que, mientras otros gobiernos europeos han protegido a sus ciudadanos actualizando los tramos del IRPF, Sánchez y Montero han decidido "mirar para otro lado y hacer caja con la pérdida de poder adquisitivo de las familias", y, con ello, "asfixian especialmente a las rentas más bajas, para pagar la fiesta del sanchismo".

Ha expuesto que las empresas y los autónomos "suben los salarios de sus empleados para compensar la inflación pero el Gobierno no hace lo mismo con el IRPF, por lo que recauda más a costa de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores".

El resultado, según ha dicho, es "un castigo que perciben especialmente las rentas más bajas y hace que pequeños aumentos salariales disparen su tipo efectivo de impuesto". Ha apuntado que "con Sánchez, España se ha convertido en el segundo país de toda Europa que más se ha lucrado a costa de la inflación".

Según ha señalado, la "vía andaluza" del Gobierno de Juanma Moreno "trae gestión, calma y un futuro claro" frente a la "confrontación y crispación".

Ante un Gobierno central "que parece dispuesto a morir matando y a romper nuestra convivencia", según Repullo, la vía andaluza "se dedica a trabajar por nuestra tierra, y a ofrecer gestión, calma y un futuro claro".

"Mientras otros optan por la confrontación y la crispación, Andalucía avanza con gestión responsable y con respeto a las instituciones", ha recalcado Antonio Repullo, quien ha querido dejar claro que el PP-A no va a permitir "que ni la corrupción ni el sectarismo de un Ejecutivo central que está en descomposición nos arrastren en Andalucía".

"España merece mucho más que esta oscuridad, y Andalucía va a seguir siendo el dique de contención, la garantía de la decencia y la esperanza de un cambio que ha mejorado la vida de los andaluces y que por supuesto va a seguir haciéndolo", ha asegurado.