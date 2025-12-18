PP-A destaca que Andalucía sí puede aprobar sus presupuestos: "Aquí no hay guirigáis como en otros sitios"

El portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, este jueves en el Parlamento - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha destacado que Andalucía sí ha podido aprobar este jueves su presupuesto para 2026 porque aquí "no hay guirigáis como en otros sitios".

En declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento tras la aprobación del Presupuesto de la comunidad para 2026, con los únicos votos de la mayoría absoluta del PP-A, Martín ha señalado que hay sitios donde no se pueden aprobar los presupuestos y, en cambio, en Andalucía, el Gobierno de Juanma Moreno, "en siete años, ha aprobado siete presupuestos".

Ha manifestado que, "frente a tanta confrontación y tanto mensaje agrio como hemos oído por parte de la oposición, los presupuestos lo que traen es estabilidad, que es lo que los ciudadanos necesitan y quieren para afrontar el futuro", y traen "seguridad" porque en Andalucía no hay "guirigáis como en otros sitios".

"Aquí no estamos centrados en la corrupción del gobierno, como en otro sitio, sino que estamos centrados en invertir y en que aumenten las políticas sociales", según ha manifestado Martín, apuntando que los Presupuestos de 2026 contemplan más fondos "que nunca para sanidad, educación y políticas sociales".

"Son los presupuestos que Andalucía necesitaba para seguir adelante", según ha añadido el portavoz del PP-A, apuntando que en 2026 se celebrarán las elecciones autonómicas, ante las que los andaluces "van a pensar que lo que más les interesa son estas políticas que traen estabilidad, tranquilidad y que piensan en los ciudadanos".