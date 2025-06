El PP destaca su impulso a la vivienda, infraestructuras y movilidad pese a "la infrafinanciación de Sánchez y Montero"

CÓRDOBA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda del PP de Andalucía, Rocío Díaz, ha destacado este lunes el impulso desde el Gobierno regional a la vivienda, las infraestructuras y la movilidad a pesar de "la infrafinanciación de Sánchez y Montero", al tiempo que ha aseverado que "es fundamental y necesario escuchar a la sociedad, a las empresas y a todo aquel que tiene algo que decir" en dichas materias, "tres asuntos en los que el gobierno de Juanma Moreno trabaja de manera incansable, pero no podemos decir lo mismo del Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero".

Así lo ha remarcado la popular, acompañada del presidente del PP cordobés, Adolfo Molina, al participar en el Foro Movilidad, vivienda y futuro en Córdoba, organizado por el partido, a la vez que ha comentado que "necesitamos mejores y más infraestructuras en Andalucía y en la provincia, pero no podemos tener la infrafinanciación que tenemos, cuando a otras comunidades autónomas se van proyectos millonarios que a Andalucía no vienen". "No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie", ha asegurado Díaz.

La coordinadora del PP ha lamentado "los casos de presuntas mordidas, llevadas a cabo por anteriores ministros del Gobierno de Sánchez y su mano derecha en el PSOE, en grandes proyectos de obra pública que estamos conociendo". "Estos casos que están atropellando al Gobierno de Pedro Sánchez y de María Jesús Montero, y no podemos tolerarlo en Andalucía, donde los andaluces reclaman mejoras en materia de vivienda, de infraestructura y de movilidad", ha dicho a los periodistas, para añadir que "no vamos a permitirlo y vamos a seguir reivindicando lo que nos corresponde, más de 1.500 millones de euros cada año que le corresponden a todos y a cada uno de los andaluces".

Asimismo, Díaz ha resaltado "el Decreto de medidas urgentes en materia de vivienda, que es la antesala de la Ley de Vivienda de Andalucía que después del verano llegará al Parlamento para su debate". "Queremos contar con la opinión de todos en un tema tan importante como es la vivienda", ha afirmado, y al mismo tiempo ha agradecido a los ayuntamientos andaluces que ya se han adherido a este decreto, "que pone más suelo a disposición para construir más viviendas asequibles".

También, ha valorado el desarrollo de suelo en Huerta de Santa Isabel, en la ciudad de Córdoba, para más de 3.600 viviendas, la mayoría vivienda protegida. "Es el mayor desarrollo urbanístico de suelo de toda Andalucía para viviendas", ha subrayado, para apostillar que "ese es el camino".

Según ha expuesto, "hubo demasiado tiempo sin desarrollar suelo, sin poner el foco en la vivienda asequible y desde el gobierno de Juanma Moreno hemos multiplicado por cuatro la vivienda protegida en Andalucía". "Hay mucho por hacer todavía en materia de vivienda, pero vamos por el camino correcto y entre todos, con diálogo y escucha activa vamos a poder conseguirlo y mejorar la vida de las personas", ha declarado.

AVANCE DE PROYECTOS

Por su parte, Molina ha valorado la gestión de Rocío Díaz "coordinando todas las políticas de movilidad y vivienda que se llevan a cabo en Andalucía" y ha incidido en que "últimamente siempre viene a Córdoba a traer buenas noticias", en referencia a la inauguración de la Ronda del Marrubial, "después de 20 años esperando", y de la Variante de las Angosturas en Priego de Córdoba, "después de 40 años esperando".

Además, ha asegurado que "pronto comenzará la Ronda Norte, también tan esperada durante mucho tiempo, y seguimos trabajando en la logística, dándole oportunidades a Córdoba en un momento importante para la ciudad y la provincia".

"Estamos impulsando políticas que mejoran la vida de la gente y que tienen que hacerse de la mano del sector, de la sociedad, con escucha activa y buscando lo mejor para los cordobeses", ha expresado Molina.