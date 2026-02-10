El PP destaca que la Junta invertirá en 2026 un millón de euros más para centros educativos de Puente Genil (Córdoba)

El parlamentario autonómico del PP por Córdoba José Carlos García y el alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco. - PP

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 10 (EUROPA PRESS)

El parlamentario autonómico del PP por Córdoba José Carlos García ha destacado este martes que "el gobierno andaluz de Juanma Moreno invertirá en 2026 un millón de euros más para los centros educativos de Puente Genil", al tiempo que ha aseverado que "la Junta lleva a cabo inversiones que vienen a mejorar los centros educativos y a modernizarlos con el objetivo de impulsar una formación que está dando oportunidades a los alumnos".

Así lo ha asegurado García en una visita al municipio junto al alcalde, Sergio Velasco, a la vez que ha subrayado que "la inversión total supera ya los 3.342.000 euros, una cifra histórica que demuestra el compromiso y la sensibilidad del gobierno de Juanma Moreno con Puente Genil".

"Unas inversiones que están dirigidas a la mejora de las infraestructuras educativas, la mejora del confort térmico y también a la modernización de los centros, con una partida muy relevante de 768.528 euros para digitalización", ha citado.

Concretamente en el marco del Plan Mejora tu Centro para el curso 2025-2026 son 156.269 euros, a los que hay que añadir los 2.216.726 euros ya invertidos en la mejora de las infraestructuras. Dentro del Programa de Mejora del Confort Térmico, en este curso serán más de 200.000 euros invertidos en Puente Genil, "a los que muy pronto se sumará la segunda fase del Plan de Bioclimatización en el IES Manuel Reina", ha apuntado.

LOS DOCENTES Y FAMILIAS

Por otro lado, el popular ha recordado "el compromiso del Ejecutivo andaluz con los docentes y las familias, demostrado con las partidas económicas que engloban la mejora salarial de nuestros docentes, que han pasado de ser los peor pagados con los gobiernos del PSOE, a cobrar por encima de la media nacional con Juanma Moreno".

Del mismo modo se ha referido a la financiación dirigida a ayudas a las familias mediante becas y servicios complementarios, entre los que destacan el avance en la gratuidad de la Educación Infantil de 0-3 años, "que es un balón de oxígeno para muchas familias pontanesas", ha elogiado.

El parlamentario del PP ha destacado "las buenas noticias para Puente Genil en forma de inversiones para seguir mejorando la educación pública". "Inversiones que ya están trayendo resultados muy positivos", ha comentado, haciendo referencia a que "en Andalucía sigue descendiendo la tasa de abandono escolar, una muy buena noticia, ya que nos convertimos en la comunidad autónoma que más ha logrado bajar el abandono escolar, con más de siete puntos, y eso se traduce en más oportunidades y más futuro para los jóvenes andaluces".

Asimismo, García ha recordado "el acuerdo alcanzado en la mesa sectorial para fijar las ratios en 22 alumnos en Educación Infantil y Primaria, una medida que hacemos a pulmón desde Andalucía y siendo pioneros en toda España". En este sentido, ha incidido en que "la provincia tiene ya las ratios medias por debajo de lo que marca la normativa, un ejemplo de gestión que pone el foco en la calidad de la educación".

"El camino emprendido por Juanma Moreno nos ha hecho pasar de ser la región con mayor tasa de abandono escolar, a estar en el entorno de la media nacional", ha resaltado, para apostillar que "gracias a la apuesta del Gobierno de Andalucía por la educación hoy ya no nos señalan por estar a la cola, sino que nos hemos convertido en ejemplo de cómo se hacen las cosas", a lo que ha añadido que desde el PP de Córdoba seguirán "trabajando por nuestra educación, ya que es un motor de desarrollo y una puerta a las oportunidades de nuestros jóvenes".