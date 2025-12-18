El PP destaca los más de 400 millones de euros que la Junta de Andalucía destina a la UGR

GRANADA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Nuevas Generaciones del PP de Granada, Fernando Parra, ha puesto en valor la financiación que la Junta de Andalucía ha destinado a la Universidad de Granada en el ejercicio 2025 con más de 400 millones de euros.

Parra ha subrayado que esta cantidad supone un incremento de casi 18,5 millones respecto al año anterior y refleja "con hechos el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con la universidad pública".

Ha incidido en que, desde la llegada de Juanma Moreno a la Presidencia de la Junta, la financiación de la UGR ha crecido cada año, alcanzando un 37 por ciento más que en 2018.

"Estamos hablando de más de 108 millones adicionales que han permitido mejorar las condiciones del personal docente e investigador, reforzar la plantilla de servicios y abrir la puerta a proyectos estratégicos", ha señalado.

Parra ha destacado que esta financiación permite dar cumplimiento a los acuerdos económicos alcanzados en 2024 con rectores y representantes sindicales, garantizando complementos retributivos y la carrera profesional del personal universitario.

"La Junta ha destinado más de 5,4 millones al reconocimiento de la labor del profesorado y del personal técnico y de gestión, y ha hecho frente además a la subida salarial del 2,5 por ciento aprobada por el Gobierno central, con un esfuerzo adicional de más de nueve millones", ha explicado.

Entre los proyectos estratégicos, Parra ha subrayado la asignación de cinco millones de euros para la puesta en marcha de un supercomputador de IA generativa, que será coordinado por la Universidad de Granada y dará servicio al conjunto del sistema universitario público andaluz.

"Se trata de una apuesta tecnológica que sitúa a la UGR en la vanguardia de la investigación y la innovación", ha apuntado.

Fernando Parra también ha resaltado la transformación digital y energética de los campus, con inversiones que mejoran la calidad de los espacios y refuerzan la sostenibilidad", ha explicado, en referencia a los más de 258.000 euros contemplados en el Plan de Inversiones e Infraestructuras 2025.

El presidente provincial de Nuevas Generaciones ha asegurado que "la UGR cuenta con el apoyo incondicional de Juanma Moreno, que ha demostrado que su prioridad es proporcionar recursos para que nuestros jóvenes sigan creciendo, investigando y contando con oportunidades".