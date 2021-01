El PP-A dice que "en Andalucía se escucha a expertos" ante Covid y en España "Sánchez está desaparecido e Illa a medias"

CÓRDOBA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP andaluz y presidenta del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Dolores López, ha destacado este viernes que "en Andalucía se escucha a los expertos" a la hora de tomar medidas para combatir la pandemia del coronavirus Covid-19, como en la reunión de esta jornada, mientras que en España, ha advertido, "el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está desaparecido y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, a medias" ante su horizonte con las elecciones catalanas.

En una rueda de prensa, junto al alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), López ha dicho que "las medidas que se vayan a adoptar hoy no se conocen en profundidad porque el presidente siempre ha llevado a rajatabla, que sí existe en Andalucía, pero no en España, el comité de expertos con profesionales desde el minuto uno".

Al respecto, ha apuntado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "siempre escucha al comité de expertos hasta el último minuto, conociendo el último dato, y a partir de ahí es cuando se adoptan las medidas".

Por tanto, ha defendido que "en Andalucía se escucha a los profesionales y después se adoptan las medidas", mientras que "en España no sólo no se ha juntado ese comité de expertos, que no existió, sino que ha desaparecido el presidente del Gobierno y el ministro de Sanidad está a medias", ha apostillado.

Por su parte, Bellido ha agradecido "el contacto codo con codo que hay con la Consejería de Salud y Familias de la Junta desde el inicio triste de toda esta pandemia".

En este caso, ha señalado que "desde el Ayuntamiento se van a desarrollar las normas que la Junta de Andalucía dicte", con "un gobierno preocupado por la salud de todos y que dice cuál es el camino que hay que tomar", ha remarcado.

"EVITAR LAS RELACIONES SOCIALES"

También, el alcalde ha aprovechado para "hacer un llamamiento en el sentido que ha dicho el presidente de la Junta que esta semana está siendo especialmente dura en la expansión de los casos".

Como ejemplo, ha expuesto que "la capital cordobesa inició la semana en una media de 80 casos al día, que es una cifra preocupante, pero que no llegaba a ser alarmante", si bien "en los dos últimos días la media ha sido de 180 casos y en el día de hoy los datos son de 234 casos, seguramente la cifra más alta durante todo este tiempo".

Por eso, ha subrayado que "más allá de las medidas que se anuncien por la Junta, ya no es cuestión de responsabilidad individual o colectiva, sino algo más, porque tenemos que cuidarnos todos en estos momentos muy duros y cuidar a los demás cuidándonos nosotros".

Así, ha pedido a los cordobeses que "en la medida de lo posible, durante este fin de semana y los próximos días, salgan de casa lo menos posible, limiten las relaciones a las laborales y a los familiares del núcleo más íntimo y evitar las relaciones sociales para cuidarnos todos, porque las cifras, desgraciadamente, van a peor y los próximos días pueden seguir así hasta que las medidas hagan efecto".