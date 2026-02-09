PP-A dice que los aragoneses han apostado por un candidato que hace las "cosas bien" y han "castigado al sanchismo"

Archivo - El secretario general del PP-A, Antonio Repullo (Fotografía de Archivo) - PP-A - Archivo

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP andaluz ha felicitado a los compañeros de Aragón por resultado de las elecciones autonómicas de ayer domingo, destacando que los ciudadanos han apostado por un candidato a la presidencia, el 'popular' Jorge Azcón, que ha demostrado durante su mandato que hace "las cosas bien", mientras que el "sanchismo ha sido fuertemente castigado".

En rueda de prensa, el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha indicado este lunes que la "victoria" del PP quiere decir que "la gente sigue apostando por la buena gestión, y por la seriedad de un candidato y un partido que hace las cosas bien en Aragón" y que está "centrado" en los problemas reales de los ciudadanos.

Frente a ello, según ha añadido, el "sanchismo ha sido fuertemente castigado por fomentar esa política del enfrentamiento que es la marca de Pedro Sánchez en toda España y que ha hecho caer a un mínimo histórico al PSOE en la región".



