PP-A dice que la "guerra interna" en PSOE-A con las listas refleja que está "fuera de juego y la debilidad" de Montero

El secretario general y coordinador del Comité de Campaña Electoral del PP de Andalucía para las elecciones autonómicas, Antonio Repullo, ofrece una rueda de prensa, para abordar temas de la actualidad política andaluza. A 9 de abril de 2026 en Sevilla (A - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha considerado este jueves que la "guerra interna" que se ha vivido en el PSOE-A para la configuración de las candidaturas para las elecciones autonómicas del 17 de mayo demuestra que ese partido está "fuera de juego" y la "debilidad" de su secretaria general y candidata a la Junta, María Jesús Montero.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa, el secretario general del PP-A y coordinador de la campaña electoral, Antonio Repullo, quien ha denunciado el "nivel de tensión y de agresividad" que el PSOE-A está mostrando en los últimos días y ha augurado que seguirá en esa actitud hasta la celebración de las elecciones.

Ha señalado que el PSOE-A está "fuera de juego", consecuencia de que lleva años instalado "en la división y en las guerras internas", como demuestra la que "han liado para la configuración de las listas de las próximas elecciones".

Para Repullo, la "consiga es salvar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "por encima del interés de todos los andaluces". Ha criticado que el PSOE-A quiera empujar a Andalucía a "un clima de polarización", con una campaña electoral en la que "valga todo, donde la exageración sustituya a la verdad y donde el insulto tape lo que no quieren que se vea", como el juicio del caso Ábalos, "los pactos con los independentistas o esa multitud de agravios a Andalucía".

Ha señalado que, frente al "modelo de enfrentamiento" de los socialistas, el PP-A va a hacer "todo lo contrario": "Una campaña de ideas, de proyectos, de propuestas y de escucha, con mucha serenidad". "No vamos a entrar en promover ese odio que, desgraciadamente, nos trae el sanchismo con su candidata Montero y que solo busca romper a la sociedad andaluza y deteriorar nuestra convivencia", ha añadido.

Antonio Repullo ha considerado que el PSOE-A está demostrando que "tiene algo personal contra" el presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno: "No discuten sus políticas, no rebaten sus reformas ni confrontan un proyecto alternativo, sino que los socialistas han elegido el ataque personal, el desprecio y el rencor, lo que demuestra la enorme debilidad de María Jesús Montero".

Ha señalado que el PP-A va a trasladar a los andaluces durante la campaña que, con el Gobierno de Juanma Moreno, Andalucía "mejora, que compite y crece" y transmite "hoy una imagen de estabilidad, de confianza y de seguridad, que contrasta por completo con ese retrato oscuro y apocalíptico que Montero intenta vender cada vez que le ponen un micrófono por delante".

El dirigente popular ha indicado que la "Andalucía negra que describe el PSOE ya no existe y solo está en la cabeza de Montero".

"Mientras unos quieren dividir, nosotros vamos a seguir proponiendo la unidad; mientras unos quieren meter miedo, nosotros vamos a dar confianza, y mientras unos quieren enfangar esta campaña, nosotros vamos a hablar de futuro", según Repullo, quien ha agregado que Juanma Moreno "va a centrar su campaña en ideas de futuro y en proyectos, desde la moderación, porque Andalucía no necesita ruido".

Repullo ha manifestado que, durante la campaña, habrá presencia de dirigentes nacionales del PP y de aquellos presidentes autonómicos del partido que quieran "enriquecer" la campaña, que va a estar "centrada" en hablar de Andalucía.



