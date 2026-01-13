PP en la Diputación de Jaén exige garantizar el abastecimiento de agua en todo El Condado y abaratar la factura

Reunión del PP con alcaldes de El Condado - PP

JAÉN 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación provincial de Jaén, Luis Mariano Camacho, y el diputado provincial, Nicolás Grimaldos han mantenido una reunión con alcaldes de la comarca de El Condado para abordar "el grave problema de agua" que sufren estos municipios y que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) "no resuelve" mientras que la Diputación lo pretende tapar "a golpe de chequera".

Camacho ha apuntado que problemas como la ausencia de agua potable en El Porrosillo o la falta de presión en Montizón son "graves incidencias" por las que "Diputación no se preocupó hasta que los alcaldes denunciaron".

Ha añadido que los vecinos de El Condado, que pagan un 76 por ciento más por el agua que la media de los municipios de España, "merecen tener un servicio de abastecimiento de agua que sea suficiente y cumpla la normativa en potabilidad".

En este punto, Camacho ha indicado que el PSOE de Jaén "lo sabe y en lugar de exigir al máximo órgano que cumpla con sus responsabilidades y competencias, se dedica desde la Diputación a tapar las vergüenzas de un Gobierno acabado. Por eso ha pedido al presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, que exija a la CHG que "haga como hizo el Gobierno de Rajoy y acepte la exención del 100% de las obras que se ejecutaron y que están encareciendo descomunalmente las facturas de los vecinos".

Por último ha señalado que fue una moción del Grupo Popular en la Diputación la que permitió que los siete municipios de El Condado reciban una subvención de 300.000 euros para sufragar los gastos del sobrecoste del agua pero eso "es pan para hoy y hambre para mañana mientras la Confederación siga cobrando a los vecinos el coste de las inversiones".

Además, desde el PP se ha instado a la empresa pública Somajasa a una minoración del recibo de agua en El Porrosillo y Montizón por las anomalías en el agua potable.