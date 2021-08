El PP exige al alcalde de Jaén que "dé la cara" y asuma su responsabilidad con el transporte público urbano

JAÉN, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén, Manuel Bonilla, ha instado al alcalde, Julio Millán (PSOE), "a dar la cara de una vez por todas" ante los jiennenses y explicar la "innegable" dejación de funciones que está protagonizando en lo que respecta al transporte público urbano.

Bonilla ha señalado en un comunicado que "es necesario para Jaén que haya un alcalde que, en vez de derivar culpas, lidere el devenir de la ciudad" y evite que "se produzcan situaciones tan lamentables como la ocurrida este martes cuando cientos de jiennenses se quedaron esperando en la parada de autobús, abandonados a su suerte".

El portavoz popular, tampoco ve de recibo, "que quien presume de socialista, no sea sensible a la situación en la que se encuentran las familias de los trabajadores de la empresa, ya que ven cómo no se están abonando las nóminas en tiempo y forma" ha subrayado. Por eso ha tachado de "desfachatez" que el alcalde no se haya reunido todavía con el comité de empresa.

Ha añadido que esta situación "la ha generado el propio alcalde al enfangar al Ayuntamiento en una maraña judicial de imprevisibles consecuencias", tras declarar nulo el contrato con la empresa Herederos de josé Castillo, pese a "la advertencia que se realizó desde el Partido Popular, donde indicábamos que se estaba metiendo en un callejón sin salida".

"Cogieron el camino de la confrontación legal que solo conducía al estancamiento de esta situación en los juzgados y a tener que afrontar probablemente cuantiosas indemnizaciones a la empresa" ha afirmado.

Ha incidido en que "es muy triste que Millán, en vez de asumir su responsabilidad, intente derivarla hacia al representante de los trabajadores, sin ni siquiera darle la oportunidad de escucharlo en una reunión". "Millán es experto en echar la culpa a todos menos a sí mismo", ha dicho Bonilla, al tiempo que ha señalado que el "Ayuntamiento acumula con la empresa la mayor deuda de su historia, más de dos millones de euros, a pesar de tener en torno a 30 millones de euros en las cuentas".

Además, ha reiterado que el alcalde "tiene la obligación de fiscalizar la situación, pero también de ejercer una intermediación responsable para que no ocurran este tipo de situaciones". Asimismo, ha apuntado que Autobuses Castillo ha mantenido relación contractual con mandatos socialistas durante 33 años, siendo el PSOE el que "firmó la primera prórroga en 1981 durante diez años y en 1991 durante otros 20 años".

Desde el Partido Popular se ha instado al primer edil a que asuma sus obligaciones como alcalde, y "mantenga cuantas reuniones sean necesarias con la empresa concesionaria y con los representantes de los trabajadores para otorgar certidumbre al futuro en el que se encuentran las decenas de trabajadores que prestan este servicio público esencial para Jaén".